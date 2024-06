Boniek wątpi w Lewandowskiego. "Nie ma ani wiedzy, ani umiejętności"

Od kilku dni cała Polska żyje mistrzostwami Europy, które odbywają się w Niemczech. Biało-czerwoni do gry weszli w niedzielę, przegrywając pierwszy mecz w grupie 1:2 z Holandią. Mimo braku punktów gra naszej reprezentacji została przyjęta dość pozytywnie.

Lewandowski świetnym szefem PZPN? Boniek nie ma wątpliwości

W poniedziałek gościem Bogdana Rymanowskiego w porannym programie na antenie Radia ZET był Zbigniew Boniek. W pewnym momencie były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymał trzy krótkie pytania, na które musiał odpowiedzieć "tak lub nie". - Lewy [Robert Lewandowski - red.] byłby świetnym szefem PZPN. Tak czy nie? - zapytał dziennikarz. Boniek nie wahał się ani chwili: - Nie - odparł.

W późniejszej części programu rozwinął swoją myśli. - Na dzisiaj nie ma ani wiedzy, ani umiejętności zarządzania. Jest to praca specyficzna, gdzie trzeba wejść na różne poziomy działania, np. piłka amatorska. Wydaje mi się, że Robert nie jest na to gotowy, ale nie jest tak, że nie może być za 10-15 lat znakomitym prezesem - powiedział Zbigniew Boniek.

- Natomiast na dzisiaj jakby miał być prezesem PZPN, to musi być zmiana mentalności wszystkich piłkarzy. Ja sam grałem, więc wiem, że dopóki piłkarze grają, to mają trochę inny charakter. Dopiero po zakończeniu kariery ten świat inaczej wygląda. Bycie prezesem to przede wszystkim praca dla innych - podkreślił były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a obecnie wiceprezydent UEFA.

Przed reprezentacją Polski dwa mecze w grupie C Euro 2024. W piątek 21 czerwca biało-czerwoni zmierzą się w Berlinie z Austrią. Następnie 25 czerwca w Dortmundzie czeka ich starcie z Francją.