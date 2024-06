Kuriozalna wpadka sędziego w meczu Polska - Holandia. Tego nie pokazali kibicom

O meczu Polska - Holandia nie będzie głośno przez sędziego. Choć w trakcie spotkania można było mieć poczucie, że Artur Soares Dias bywa niekonsekwentny, to nie popełnił on żadnego wielkiego błędu, który wypaczyłby wynik spotkania. Nie oznacza to jednak, że obyło się bez jakichkolwiek pomyłek. Jedną z nich zauważył były sędzia Rafał Rostkowski. "Takie błędy zdarzają się niezwykle rzadko" - pisze.

