Holendrzy aż się zagotowali. Orzekli. "Powinniśmy wziąć przykład z Polaków"

Do końca pierwszej serii gier na Euro 2024 zostało jeszcze kilka spotkań, ale Polska i Holandia zgłosiły solidną kandydaturę do miana meczu kolejki. Świetne widowisko wypełnione imponującymi akcjami z obu stron. Nasi rywale mieli ich co prawda więcej, ale i zespołowi Michała Probierza należą się pochwały za ofensywny polot. Na brak szczęścia ogólnie nie możemy po spotkaniu narzekać, nawet mimo pechowego rykoszetu przy golu na 1:1 Cody'ego Gakpo, bo z lepszą skutecznością Holendrzy mogli wbić nam ze cztery gole, a nie dwa. Jednak nieco lepiej nastawione celowniki, a remis był jak najbardziej w zasięgu.

Holandia niezadowolona ze swoich zawodników

Holenderscy kibice mogli więc opuścić stadion w Hamburgu z uśmiechami na ustach. Nie znaczy to jednak, że ze wszystkiego byli tak dumni. Portal FCupdate.nl zauważył, że fani "Oranje" byli bardzo niezadowoleni z tego, jak ich reprezentanci śpiewali narodowy hymn ("Wilhelmus van Nassouwe"). Na portalu X bardzo podkreślali, że pod tym kątem Polacy byli po wielokroć lepsi i śpiewali "Mazurka Dąbrowskiego" z pełną energią oraz animuszem. Tymczasem niektórzy Holendrzy niespecjalnie przykładali się do swojego hymnu.

Polska duma narodowa zaimponowała Holendrom

"Holandia powinna wziąć przykład z Polaków w kwestii śpiewania hymnu narodowego". "Wiara, z jaką Polacy śpiewają hymn narodowy jest niezwykła. Chciałbym zobaczyć jej u nas więcej". "Inny kraj, inna mentalność. Polscy zawodnicy śpiewają hymn narodowy z pełną piersią". To przykładowe komentarze holenderskich fanów. Jeden z nich cieszył się wręcz, że jakość śpiewania hymnu nie jest wyznacznikiem poziomu gry. "Na szczęście śpiewanie hymnu nie jest wskaźnikiem wydajności na boisku" - napisał użytkownik portalu X.

Śpiewanie hymnu z pełnym zaangażowaniem to zdecydowanie coś, co w Polsce jest mocno wymagane. Można więc delikatnie Holendrów pocieszyć, że może i w tym aspekcie przegrali, ale nie z byle kim. W kolejnej "bitwie na hymny" rywal też będzie nie byle jaki, bo Francuzi i ich słynna "Marsylianka". Polacy zaś zmierzą się z Austriakami i "Land der Berge, Land am Strome" ("Kraju Gór, Kraju Nad Rzeką"). Czy oprócz rywalizacji śpiewającej tym razem wygrają i tą boiskową? Przekonamy się w piątek 21 czerwca. Mecz zacznie się o 18:00 w Berlinie.