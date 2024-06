Gwiazdy reprezentacji Holandii mówią jednym głosem po meczu z Polską

Choć to Polska jako pierwsza zdobyła bramkę w niedzielnym meczu otwarcia Euro przeciwko Holandii, to ostatecznie "Oranje" wyszli górą z tej konfrontacji. Po meczu zawodnicy rywali byli zgodni, co przesądziło o ich końcowym sukcesie. Liderzy Holendrów wskazali także mankamenty, które muszą poprawić przed kolejnymi spotkaniami.

3 Fot. Carmen Jaspersen / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl