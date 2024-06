- Ja nie jestem trenerem tylko na dobre chwile, ale też na gorsze. Dziś jest ta gorsza, ale nic nie zmieniamy. Nadal jesteśmy tu po to, by przekonać tych zawodników do tego, że są w stanie coś osiągnąć na tym turnieju. Przed nami jeszcze dwa mecze, idziemy dalej do przodu - powiedział Michał Probierz po przegranym 1:2 meczu z Holandią na inaugurację Euro 2024. Dla niego to pierwsza porażka w roli selekcjonera reprezentacji Polski.

Boniek podsumował mecz z Holandią. Poszło o Santosa

Biało-czerwoni na murawie w Hamburgu punktów nie zdobyli, ale każdym kolejnym meczem za kadencji Probierza odzyskują zaufanie kibiców, którzy doceniają grę i zaangażowanie drużyny narodowej. Widać to w pozytywnych reakcjach, mimo porażki. - Ta porażka pokazała, jak bardzo Santos obrzydził nam piłkę reprezentacyjną, bo wydaje mi się, że w przeszłości nigdy byśmy tak spokojnie nie podchodzili do porażki, a nasze oczekiwania były dość niskie w stosunku do tej reprezentacji - powiedział natomiast Zbigniew Boniek, który był gościem poniedziałkowego programu w Radiu ZET.

- Mieliśmy wiele obaw, ale dobrze to wyglądało. Bardzo ciekawy skład, który napawał optymizmem. Przegraliśmy, gdy wydawało się, że tego remisu już nam nikt nie zabierze. Strzelili nam gola w momencie, gdy to my zaczęliśmy atakować i rozgrywać spokojnie piłkę - kontynuował. - Wydaje mi się, że w ostatnich 10 minutach obniżył się poziom koncentracji naszego zespołu, bo Holendrzy nie atakowali już z taką presją i furią jak wcześniej. Nam się wydawało, że jesteśmy już na dobrej drodze - podsumował.

Reprezentacja Polski kolejny zagra z Austrią - 21 czerwca w Berlinie. Fazę grupową będzie kończyć meczem z Francją - 25 czerwca w Dortmundzie.