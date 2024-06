Michał Probierz zareagował na zachowanie Koemana. Oto co powiedział

Czy reprezentacja Polski potrafi grać w piłkę i nie musi wyłącznie chować się za podwójną gardą? W przeciwieństwie do tego, co przed meczem twierdzili Jan de Zeeuw i Marco van Basten, jak najbardziej. Mimo porażki nasi kadrowicze pokazali w Hamburgu kawał solidnego futbolu, zwłaszcza w ofensywie. Siedem celnych strzałów, ciekawie budowane akcje i poczucie zwykłej frajdy w trakcie oglądania spotkania. Jak na kadrę, która jeszcze nie tak dawno przegrywała z Mołdawią, naprawdę duży progres.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński szczerze po meczu z Holandią! "Magiczny moment"

Holenderska plama na świetnym widowisku

To w połączeniu z klasą i jakością piłkarską Holendrów, którzy także mieli wiele okazji, dało prawdopodobnie najlepszy, najbardziej wyrównany mecz Euro 2024 na ten moment. Dlatego też w całych tych pozytywnych okolicznościach, w oczy bardzo rzuciło się kiepskie zachowanie holenderskiego trenera oraz jego sztabu jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Ronald Koeman po przywitaniu się z sędziami nie poczekał, by uścisnąć dłoń Michała Probierza. Zamiast tego powędrował prosto w stronę swej ławki. Nasz selekcjoner udał się więc do niej, by tam przywitać się z trenerem rywali oraz jego sztabem. Ci zaś w większości albo ledwo wstali, albo nie zrobili tego wcale.

Probierz z klasą także i po meczu

Takie zachowanie Holendrów sprowadziło na nich mnóstwo krytyki jeszcze w trakcie meczu, a także już po nim. Kibice oraz dziennikarze zgodnie odebrali je jako bardzo lekceważące i pozbawione szacunku do naszego trenera. Sam Michał Probierz odniósł się do tego na pomeczowej konferencji prasowej i zaapelował, by nie odbierać tego aż tak negatywnie.

- Uścisnąłem dłoń także z innymi członkami sztabu szkoleniowego Holandii, a z samym trenerem Ronaldem Koemanem przywitałem się jeszcze przed meczem. Nie odbierałbym więc tego w kategoriach lekceważenia czy nieodpowiedniego zachowania - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

Dodał także gratulacje dla byłego szkoleniowca FC Barcelony za zwycięstwo w meczu, podkreślając, że po porażce również trzeba zachować klasę. Czy Koeman z trenerami kolejnych rywali przywita się już normalnie? Przekonamy się. Zarówno Holendrzy jak i Polacy swoje następne mecze rozegrają w piątek 21 czerwca. "Oranje" zmierzą się z Francją. Nasza reprezentacja z kolei o 18:00 w Berlinie zagra z Austriakami.