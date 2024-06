Lewandowski zabrał głos po meczu Polska - Holandia. Trzy słowa

"Z ławki rezerwowych Polaków wyskoczyli wtedy wszyscy. Włącznie z kontuzjowanym Robertem Lewandowskim, który cieszył się tak, że zaczęliśmy nabierać przekonania, iż na kolejny mecz z Austrią faktycznie będzie gotowy" - tak o bramce Adama Buksy z 16. minuty na 1:0 w starciu z Holandią pisał obecny w Hamburgu Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.

Trzy słowa od Lewandowskiego po meczu. Tyle wystarczyło

Kamery telewizyjne już przed meczem kilkukrotnie wyłapały Roberta Lewandowskiego, który siedział na ławce rezerwowych, ale nie był gotowy do gry, albowiem wciąż leczy naderwany mięsień dwugłowy uda. Przebitki na kapitana naszej drużyny pojawiały się za każdy razem, gdy na murawie działo się coś ważnego.

Mimo że Lewandowski w tym meczu nie wystąpił, to i tak po ostatnim gwizdku przemówił do kibiców za pomocą mediów społecznościowych. "Dziękujemy za wsparcie" - napisał, dodając jako główne zdjęcie polskich fanów, którzy licznie udali się do Hamburga.

W niedzielę kapitan reprezentacji Polski całe spotkanie jeszcze przesiedział na ławce rezerwowych, ale po meczu z Holandią selekcjoner Michał Probierz przekazał pozytywne informacje. - Rehabilitacja Roberta przebiega sprawnie. Wiele wskazuje na to, że będzie gotowy na mecz z Austrią - powiedział selekcjoner. - Robert to bardzo ważny zawodnik w naszej kadrze i liczymy, że już za kilka dni będzie w pełni sił. Mam również nadzieję, że zdrowy będzie także Paweł Dawidowicz i też wzmocni rywalizację w naszym zespole - dodał.

Reprezentacja Polski kolejny mecz zagra z Austrią - 21 czerwca w Berlinie. Fazę grupową będzie kończyć meczem z Francją - 25 czerwca w Dortmundzie.