Kiedy kolejny mecz Polaków na Euro 2024? Kiedy Polska - Austria? O której godzinie?

Nastroje w polskim obozie są dość pozytywne po porażce z "Oranje". - Na pewno się nie poddajemy. Wierzymy w to, że po tym meczu jeszcze bardziej scalimy się jako zespół. Że będziemy mocniejsi. Zostały dwa mecze fazy grupowej i zrobimy wszystko, by je wygrać - mówił po meczu z Holandią selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki wskazał, kto wygra Euro 2024. "Potężni"

Polska zagra z Austrią. Kiedy kolejny mecz Biało-Czerwonych?

Polscy kibice po niedzielnym meczu już wzięli do ręki kalkulatory i zaczęli liczyć, co musi się stać, aby nasz zespół wyszedł z grupy. Wydaje się, że najważniejsze do osiągnięcia tego celu będzie zwycięstwo w kolejnym meczu z Austrią. Ten zaplanowano na piątek 21 czerwca.

W jakim składzie Biało-Czerwoni przystąpią do piątkowego meczu i co z kontuzjowanymi graczami? -Rehabilitacja Roberta przebiega sprawnie. Wiele wskazuje na to, że będzie gotowy na mecz z Austrią. Mam również nadzieję, że zdrowy będzie także Paweł Dawidowicz i też wzmocni rywalizację w naszym zespole - mówił Probierz. Nadzieje są uzasadnione. Wiele wskazuje na to, że starcie z Austrią będzie decydujące w kontekście wyjścia z grupy. Przypomnijmy, że bezpośredni awans wywalczą dwie najlepsze ekipy, a także najlepsze drużyny z trzecich miejsc.

Polska - Austria. Gdzie i kiedy oglądać kolejny mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Spotkanie Polska kontra Austria zaplanowano na piątek 21 czerwca na godzinę 18.00. Mecz odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Transmisję przeprowadzą TVP 1, TVP Sport oraz platforma sport.tvp.pl. Relacja na żywo także na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy do śledzenia!