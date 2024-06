"Wystarczy spojrzeć na Polskę...". Słowa selekcjonera Holendrów obiegną świat

- Dziękuję za gratulacje - powtarzał kilkukrotnie uśmiechnięty od ucha do ucha Ronald Koeman, który po meczu z Polską (2:1) był chwalony przez holenderskich dziennikarzy. Sam także chwalił. Przede wszystkim strzelca zwycięskiego gola Wouta Weghorsta, 31-letniego napastnika Burnley, którego wpuścił na boisko w 81. minucie.

- Wout spisał się dobrze. Ten gol to był jego pierwszy kontakt z piłką. Czy w następny meczu może zagrać od pierwszej minuty? Na pewno jest taka szansa, ale jeszcze zobaczymy, co będzie najlepsze dla drużyny, bo to ona jest najważniejsza. W tej chwili nie myślę jeszcze o spotkaniu z Francją - zaznaczył Koeman.

Koeman nie chciał krytykować piłkarzy po meczu z Polską

Holenderski szkoleniowiec po meczu z Polską nie chciał krytykować indywidualnie swoich piłkarzy, choć zwracał uwagę na błędy i na to, że to nie był mecz, w którym jego zespół zaprezentował najwyższy poziom.

- Powinniśmy strzelić więcej goli, zagrać lepiej szczególnie po lewej stronie boiska, którą za rzadko wykorzystywaliśmy. Nie popisaliśmy się też przy rzucie rożnym, po którym straciliśmy gola. Ale nie mam o to pretensji. A na pewno nie do Barta Verbruggena, czyli najmłodszego bramkarza na Euro [w sierpniu skończy 22 lata]. Ta bramka to nie była jego wina. To był strzał nie do obrony, a Verbruggen to świetny bramkarz, co udowodnił w drugiej połowie. A jeżeli ktoś jest świetny, w piłce nie ma w ogóle znaczenia, ile ma lat - podkreślił Koeman.

Selekcjoner Holendrów pochwalił też polski zespół. - To będzie świetny turniej. Trwa dopiero trzeci dzień mistrzostw, a już widać, że są tutaj drużyny, które chcą grać w piłkę. Wystarczy spojrzeć na Polskę, która miała dobre momenty w spotkaniu z nami - powiedział Koeman.