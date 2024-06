Niepokojące nagranie z udziałem reprezentanta Polski. Kibice zamarli!

Reprezentacja Polski od porażki 1:2 z Holandią rozpoczęła Euro 2024, które rozgrywane jest w Niemczech. Mecz zaczął się jednak bardzo dobrze. Już w 16. minucie Adam Buksa wyprowadził Biało-Czerwonych na prowadzenie. Ostatecznie jednak mimo dobrej gry Polacy nie zdobyli nawet punktu.

Michał Skóraś z urazem!? Kibice zamarli

Zespół Michała Probierza musiał radzić sobie w niedzielę bez kilku piłkarzy na czele z kapitanem Robertem Lewandowskim. Jakby tego mało w końcówce starcia z Holandią urazu nabawił się Bartosz Salamon, który ma przejść dokładniejsze badania. Pech nie omija więc Biało-Czerwonych.

Podczas pierwszego meczu Polaków doszło także do kuriozalnych scen podczas rozgrzewki rezerwowych. W pewnej chwili kamery pokazały na Michała Skórasia, który złapał się za kolano i miał na twarzy spory grymas bólu. Kibice od razu się zaniepokoili o piłkarza i obawiali się, że młody zawodnik nabawił się urazu.

Dziennikarz TVP Sport Piotr Kamieniecki przekazał informacje, które mogą uspokoić fanów. "Michał Skóraś zyskuje tu rozgłos, ale nic się nie stało. Dalej normalnie jest w grupie rozgrzewających się zawodników" - napisał na platformie X jeszcze w trakcie meczu. Skończyło się więc na strachu, a piłkarz po prostu źle stanął.

Reprezentacja Polski kolejny mecz rozegra w piątek 21 czerwca 2024 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, gdzie zmierzy się z Austrią. Niewykluczone, że w meczu zagrają już nieobecni w niedzielę zawodnicy. - Rehabilitacja Roberta Lewandowskiego Idze we właściwym kierunku. Powinien dojść do zdrowia na mecz z Austrią. Tak samo jest w przypadku Pawła Dawidowicza - mówił na konferencji pomeczowej Michał Probierz. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy do śledzenia!