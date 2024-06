Nitras zobaczył mecz Polska - Holandia. Od razu wbił szpilkę

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwszy mecz na Euro 2024. Chociaż Holandii nie udało się pokonać, to ekipa Michała Probierza pokazała się z dobrej strony. Od 16. minuty prowadziła po golu Adama Buksy, który głową wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego Piotra Zielińskiego. Niestety jeszcze przed przerwą wyrównał Cody Gakpo, a siedem minut przed końcem podstawowego czasu wynik na 2:1 dla Holendrów ustalił Wout Weghorst.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka chwila Polaków! Tak zaskoczyli Holendrów

Sławomir Nitras zabrał głos po meczu Polska - Holandia. "Niewiele zabrakło"

Wiele optymizmu w serca kibiców wlał jednak styl, jaki zaprezentowali Biało-Czerwoni. Długimi fragmentami nasi zawodnicy przeważali. Atakowali odważnie i pokazali, że potrafią grać piłką i kreować sytuację nie tylko z kontrataków. - Taką reprezentację chce się oglądać. Szkoda niewykorzystanych kilku szans, bo tego meczu dało się nie przegrać - skomentował w portalu X dziennikarz Sport.pl Piotr Majchrzak.

Podobną opinię wyraziło wielu innych internautów. Dołączył do nich także obecny minister sportu Sławomir Nitras, który również postanowił skomentować mecz Polaków na platformie X. - Dobry mecz Polaków, jakże inny niż katarskie. Niewiele zabrakło. Dziękujemy Chłopaki - napisał.

Nitras uderzył w Michniewicza. Kibice reagują. "Tylko w Katarze..."

Opinia polityka Koalicji Obywatelskiej w oczywisty sposób nawiązuje do taktyki, jaką prezentowała nasza reprezentacja za kadencji trenera Czesława Michniewicza. Podczas mistrzostw świata w Katarze pokazała ultradefensywny, zamknięty futbol, na który narzekali fani nie tylko w naszym kraju. Najwyraźniej Nitras chciał wbić Michniewiczowi lekką szpilkę.

Choć gra nastawiona na okopanie się pod własnym polem karnym i szukanie swoich okazji po długich podaniach do przodu niewielu się podobała, przyniosła zakładany efekt. Polska zremisowała wówczas z Meksykiem i wygrała z Arabią Saudyjską, dzięki czemu awansowała do 1/8 finału. Teraz nadal jest do tego daleka droga, o czym przypomnieli kibice w komentarzach pod postem. - Tylko w Katarze wyszliśmy z grupy - napisał jeden z nich. - Grali jak nigdy, przegrali jak zawsze - dodał kolejny.

Szansa na pierwsze punkty dla Polaków nadarzy się w piątek 21 czerwca. Wówczas zmierzymy się w Berlinie z Austrią. Fazę grupową zakończymy 25 czerwca meczem z Francją w Dortmundzie.