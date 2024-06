Nie uwierzysz, co zrobił Koeman. Wideo nie dla wrażliwych ludzi

Reprezentacja Polski na inaugurację Euro 2024 prowadziła już z Holendrami 1:0 po golu Adama Buksy. Niestety rywale odpowiedzieli bramkami Cody'ego Gakpo i Wouta Weghorsta i ostatecznie nasza drużyna przegrała 1:2. W trakcie meczu zobaczyliśmy także wyjątkowo ohydne obrazki. Wszystko przez trenera holenderskiej drużyny Ronalda Koemana.

Zobacz wideo Reprezentacja Polski już w Hamburgu! "Chodźcie do nas"

Ronald Koeman jak Joachim Loew. Trenerskie fatum na Euro. Obrzydliwe obrazki

W pewnym momencie kamery uchwyciły, jak doświadczony szkoleniowiec wyciera sobie dłonią nos. Na tym się niestety skończyło. Po chwili Koeman włożył sobie palec do nosa, po czym wziął go do ust. Zaraz po tym wstał, wytarł dłonie w spodnie i znów oblizał sobie palce. Nagranie szybko trafiło do sieci i krąży w mediach społecznościowych.

Wielu kibicom zachowanie Koemana od razu przywołało skojarzenia z podobnymi obrazkami, z których "słynął" były selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Loew. Podczas Euro 2016 fani byli w szoku, kiedy podczas meczu z Ukrainą Loew grzebał sobie z tyłu w spodniach, a następnie przykładał palce do twarzy i intensywnie je wąchał. Do podobnych scen doszło trzy lata temu również na mistrzostwach Europy, gdy w trakcie spotkania z Francją niemiecki trener znów wąchał swoje palce.

Pomimo porażki Polska wciąż ma szanse na wyjście z grupy. Przed nami jeszcze dwa mecze grupowe. 21 czerwca zagramy w Berlinie z Austrią, a 25 czerwca w Dortmundzie przeciwko Francji. Do 1/8 finału wejdą dwie najlepsze drużyny z każdej z grup i cztery z trzecich miejsc.