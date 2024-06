Boniek boi się tylko jednego w meczu z Holandią. "Jak nam to wyjdzie..."

Pierwszy mecz reprezentacji Polski na Euro 2024 już niebawem. Nasza kadra zmierzy się z Holandią i pewne jest, że nie będzie w tym starciu faworytem. Ale jeżeli chodzi o wynik, to tylko to, bo futbol niejedną zaskakującą historię już napisał. Nikt nie ma za to wątpliwości, że Polacy muszą wspiąć się na wyżyny, by pokonać "Oranje". Nie inaczej jest w przypadku Zbigniewa Bońka, który podzielił się na portalu X odczuciami przed meczem.

