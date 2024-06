To porwało nawet Lewandowskiego! Holendrzy nie mogli uwierzyć. "O Jezu..."

Selekcjoner reprezentacji Holandii Ronald Koeman w drugiej połowie momentami tylko bezradnie rozkładał ręce, wściekał się przy bocznej linii boiska i patrzył, jak jego piłkarze dają się zepchnąć bez piłki na własną połowę. A Michał Probierz - zamiast bronić remisu 1:1 do przerwy - wprowadził po chwili na boisko drugiego napastnika. Chciał grać o pełną pulę i za to należą się brawa, ale równocześnie jest też uczucie niedosytu. Naprawdę dużego niedosytu, bo Polska w pierwszym meczu fazy grupowej - choć zaprezentowała się nadspodziewanie dobrze - przegrała z Holandią 1:2. Dla Probierza, który w kadrze jest od października, to pierwsza porażka w roli selekcjonera. Niestety w najważniejszym meczu w tym roku, czyli na otwarcie mistrzostw Europy.

Probierz wygwizdany już na rozgrzewce

- Czuję bardzo duży spokój. Mam prawie 500 oficjalnych meczów jako trener. Do tego wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani. Zawodnicy chętnie trenują, są otwarci. Też chcą stworzyć dobrą grupę i widowisko. Dlatego cieszę się, że to Euro już się zaczyna, bo to jest droga do tego, by ten zespół stał się jeszcze lepszy, zrobił kolejny krok do przodu - mówił w sobotę Probierz.

Selekcjoner faktycznie wyglądał na spokojnego, ale w niedzielę rano Cezary Kulesza w rozmowie z serwisem Meczyki.pl przekonywał, że jest zupełnie odwrotnie. - Michał zachowuje się profesjonalnie. Nie wygląda, by się stresował, ale wiem, że wewnątrz w nim kipi. Jest zestresowany - wyznał prezes PZPN.

Probierz w niedzielę jako pierwszy pojawił się na murawie Volksparkstadion - zanim założył gustowny garnitur, najpierw wyszedł na murawę w białej czapce z daszkiem, w szarym dresie reprezentacji Polski i z rękami w kieszeni. No i od razu mógł poczuć lekki stresik, bo holenderscy kibice szybko wychwycili, że to nie jest nikt z ich drużyny - wybuczeli i wygwizdali naszego selekcjonera.

Wystarczyło tylko spojrzeć na trybuny

Holendrów w niedzielę było na trybunach więcej, ale polscy kibice na Volksparkstadion też byli słyszalni. Już w trakcie zapoznania się z murawą, gdy Probierz - a po chwili także jego piłkarze, którzy dołączyli do niego na boisku - z trybun usłyszeli głośne i zorganizowane: "Gramy u siebie" i "Jesteśmy z wami".

Piłkarze i trener stali wtedy na środku boiska, w zwartej grupie wszyscy podziękowali kibicom za wsparcie. Holendrzy nawet nie próbowali ich wtedy zagłuszyć, ale po chwili znowu dali o sobie znać, gdy na murawie pojawiła się ich reprezentacja. Znowu było słychać, że to Holendrzy mają przewagę. Zresztą wystarczyło spojrzeć w niedzielę na trybuny w Hamburgu, by od razu zobaczyć, że kibiców w pomarańczowych koszulkach jest więcej niż tych w biało-czerwonych. Ale to nie znaczy, że ci pierwsi byli głośniejsi.

Zaczęliśmy wierzyć

- Co jest dla mnie najtrudniejsze w pracy selekcjonera? To, by ukryć przed wami skład - żartował w sobotę Probierz. No i ukrył, bo nikt nie przewidział, że Polska na mecz z Holandią wystawi od pierwszej minuty Kacpra Urbańskiego, Tarasa Romanczuka czy Adama Buksę. Po treningach w Hanowerze i głosach płynących z kadry wydawało się, że bliżej składu są np. Krzysztof Piątek, Bartosz Slisz czy Jakub Moder.

Probierz od lat znany jest z tego, że potrafi gubić tropy. Tym razem znowu mu się udało - przechytrzył wszystkich. Przeciwko Holandii - nie licząc Romanczuka - wystawił mocno ofensywny skład. Gdy go poznaliśmy na godzinę przed meczem, zaczęliśmy wierzyć, że to nie były tylko słowa, gdy selekcjoner w ostatnich dniach powtarzał, że chce, by jego zespół grał w piłkę.

Buksa aż złapał się za głowę

Tyle teoria, bo w praktyce wyglądało to nieco inaczej. Polscy kibice już w 2. minucie zaczęli gwizdać na stadionie w Hamburgu, a siedzący po przeciwnej stronie Holendrzy wiwatować, gdy bliski strzelenia gola był Cody Gakpo. Wojciech Szczęsny odbił wtedy piłkę na rzut rożny, a to tylko spotęgowało i gwizdy Polaków, i doping Holendrów, którzy wciąż atakowali naszą bramkę.

Probierz jeszcze wtedy siedział na ławce. Podniósł się z niej równo po pięciu minutach - wystrojony już w jasnobeżowy garnitur, kamizelkę i krawat - stanął na skraju swojej strefy i zaczął podpowiadać piłkarzom. To były spokojne komendy, selekcjoner nie wyglądał na przesadnie zestresowanego, choć na boisku było akurat wtedy dość nerwowo, bo to Holendrzy cały czas mieli przewagę. Do czasu...

Konkretnie do 16. minuty, gdy Adam Buksa najpierw dołożył głowę do piłki, a po chwili jeszcze się za głowę złapał. Wyglądało to trochę tak, jakby napastnik Antalyasporu nie dowierzał w to, co się przed chwilą wydarzyło. Ale się wydarzyło - to był gol na 1:0. Strzelony po dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego z rzutu rożnego. Zaskoczenie Buksy było duże, ale my jesteśmy pewni, że bramka padła po wyćwiczonym schemacie, bo od początku pracy z kadrą Probierz największy nacisk kładzie właśnie na doskonalenie stałych fragmentów.

Lewandowski aż wyskoczył z ławki

Z ławki rezerwowych Polaków wyskoczyli wtedy wszyscy. Włącznie z kontuzjowanym Robertem Lewandowskim, który cieszył się tak, że zaczęliśmy nabierać przekonania, iż na kolejny mecz z Austrią faktycznie będzie gotowy. Cieszyli się też polscy kibice. "Holandia tu, Holandia tam. Holandia ch***a zrobi nam" - niosło się wtedy z polskich sektorów, które domagały się też strzelenia kolejnego gola.

Ten w końcu padł, jeszcze przed przerwą. Niestety - dla Holandii, bo w 29. minucie Szczęsny, który w niedzielę zaliczył wiele fantastycznych interwencji, został zmylony przez rykoszet i pokonany przez Gakpo. Z przebiegu spotkania bramka była w pełni zasłużona, ale my i tak byliśmy zdumieni tym, jak kadra Probierza zaprezentowała się w pierwszej połowie.

"Jezu, jakich ich jest dużo"

- Wygramy 5:0, zobaczycie, będzie 5:0, 5:0 - wykrzykiwał i pokazywał wynik na palcach, by dodatkowo wzmocnić swój przekaz w naszym kierunku holenderski kibic. To było jeszcze przed południem, w centrum Hamburga, które w niedzielę zostało zalane przez kibiców w pomarańczowych koszulkach.

Telefony, by robić zdjęcia fanom Oranje, wyciągali wtedy nawet niemieccy policjanci, którzy pilnowali porządku na ulicach. A także polscy kibice. - Jezu, jakich ich jest dużo - dziwili się, gdy Holendrzy zwartą grupą - śpiewając, odpalając race i pijąc piwo - maszerowali przez miasto.

Jeszcze wtedy Holendrzy byli szczęśliwi, później przez długi czas szczęśliwi byliśmy my - w drugiej połowie były momenty, w których Polacy grali z rywalami akcja za akcję. I nawet jeśli to przeciwnik oddawał więcej strzałów, to Biało-Czerwoni próbowali się odgryzać i częściej strzelali celnie.

Niestety, celowniki Holendrów poprawiły się w 83. minucie, kiedy rezerwowy napastnik Wout Weghorst minimalnie ubiegł Bartosza Salomona i wcisnął piłkę do siatki pod ramieniem interweniującego Szczęsnego. Uczucie niedosytu jest przeogromne, bo to nie był żaden nokaut. Polska w niedzielę postawiła się Holendrom, czyli jednemu z faworytów do wygrania całego Euro, z którym przegrała nieznacznie 1:2. Teraz czas na Austrię, z którą 21 czerwca zagramy w Berlinie.