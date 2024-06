To zaboli. "Leo Beenhakker nie jest zachwycony polską reprezentacją"

Jan de Zeeuw pełnił w latach 2006-2009 rolę dyrektora sportowego w reprezentacji Polski. To głównie dzięki jego rekomendacji i możliwościom do naszego kraju trafił wówczas Leo Beenhakker. Choć holenderskiego szkoleniowca dawno już w Polsce nie ma, a sam de Zeeuw odszedł ze stanowiska razem z nim, to w Polsce mieszka do dziś. Konkretnie w Stężycy na Kaszubach.

REKLAMA

Zobacz wideo Niewiarygodne! Msza za reprezentację Polski na Euro!

Jan de Zeeuw zakpił z polskiej kadry

Przed kilkoma dniami udzielił on wywiadu holenderskiej gazecie "De Volkskrant" na temat czasów pracy w Polsce oraz przede wszystkim zbliżającego się starcia na Euro 2024 Polska - Holandia. To, co powiedział, mocno wzburzyło polskie środowisko piłkarskie. De Zeeuw bardzo lekceważąco ocenił kadrę Michała Probierza. Stwierdził na przykład, że "Holandia nie musi wystawiać bramkarza, bo Polacy nie potrafią grać w piłkę i jeśli wywrze się presję, nie będą nic wiedzieć". Niepochlebnie wyraził się też, chociażby o stoperze Pawle Dawidowiczu, który "ma promień skrętu ciężarówki Volvo".

Syn tłumaczy słowa ojca. "Wyrwane z kontekstu"

De Zeuuwowi odpowiedzieli już m.in. Tomasz Hajto czy Michał Listkiewicz. Z kolei Michał Probierz powstrzymał się od komentarza i życzył jedynie Holendrowi zdrowia, bo ten choruje na nowotwór. Teraz głos w sprawie zabrał syn byłego dyrektora naszej kadry. Jan de Zeeuw junior udzielił wywiadu TVP Sport. Tam złagodził nieco słowa ojca. - Tata udzielił dwustronicowego wywiadu w dobrej holenderskiej gazecie, ale nie zgadzam się z jego opinią. Inna sprawa, że pewne słowa zostały nieco wyrwane z kontekstu, bo jednak było to powiedziane dość żartobliwie. Ludzie myśleli nawet, że to ja powiedziałem, a ja bym takich słów nie użył. Znam tatę i to było takie rotterdamskie poczucie humoru. Rodzaj żachnięcia się - powiedział syn Holendra.

Młodszy de Zeuuw przeanalizował też składy obu drużyn. Powiedział, że siłą Holendrów jest ich ławka rezerwowych, a Polacy swoich szans powinni upatrywać w kontrach. Zauważył jednak problem z zestawieniem środka pola. - Zwróciłbym uwagę na środek pola w reprezentacji Holandii. Veerman i Jerdy Schouten są dobrze zgrani, bo wspólnie grają w PSV, ale to nie jest światowy poziom. Nie da się porównać Eredivisie do mistrzostw Europy - ocenił Jan de Zeeuw junior. Obstawił jednak, że Holendrzy wygrają 2:0, choć serce kazałoby mu powiedzieć "remis".

Podzielił się także informacjami co słychać obecnie u naszego byłego selekcjonera Leo Beenhakkera. - Ma już swój wiek. Narzeka, że mecze są za późno. Z tego co wiem, nie jest zachwycony polską reprezentacją. Na pewno nie wybiera się na mecz i będzie oglądał w domu - zdradził.