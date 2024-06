Tak może wyglądać skład Holandii na mecz z Polską!

Od ostatniej wygranej reprezentacji Polski w meczu z Holandią minęło 45 lat. 2 maja 1979 roku biało-czerwoni wygrali 2:0 po bramkach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura. W składzie reprezentacji Polski wystąpili wtedy m.in. Adam Nawałka, Grzegorz Lato, Stanisław Terlecki czy Władysław Żmuda.

Od tego czasu Polacy zagrali z Holandią aż 12 spotkań i nie wygrali żadnego. Mogli liczyć co najwyżej na remisy. Ostatni padł w czerwcu 2022 roku, gdy zremisowali 2:2 po bramkach Matty'ego Casha i Piotra Zielińskiego. W dzisiejszym meczu na pewno nie zobaczymy tego pierwszego - nie dostał powołania na turniej finałowy. Za to rola Piotra Zielińskiego po kontuzji Roberta Lewandowskiego jest nawet ważniejsza niż dotychczas. W niedzielnym meczu będzie kapitanem.

Wiemy jakiego składu można spodziewać się po Michale Probierzu. A na kogo postawi Roland Koeman? Biorąc pod uwagę wcześniejsze doniesienia i problemy Holendrów, tak może wyglądać prawdopodobny skład naszych rywali: Verbruggen (Brighton) - Ake (Manchester City) - Van Dijk (Liverpool) - De Vrij (Inter) - Dumfries (Inter) - Veerman (PSV) - Reijnders (AC Milan) - Schouten (PSV) - Gakpo (Liverpool) - Simons (RB Lipsk) - Depay (Atletico)

Kto zagra z Polakami? Przetrzebiony środek pola, bardzo mocna obrona

Kogo zobaczymy w barwach reprezentacji Holandii? Bart Verbruggen to bramkarz Brighton, który w 21 meczach Premier League stracił 28 goli. Tylko cztery razy zachowywał czyste konto. Holenderskich obrońców nie trzeba przedstawiać. De Vrij i Dumfries właśnie zostali mistrzami Włoch, Nathan Ake zdobył mistrzostwo Anglii, a Virgil van Dijk jest jednym z najlepszych obrońców na świecie. Osłabiona jest za to holenderska pomoc, która straciła m.in. Frenkiego de Jonga. Roland Koeman najpewniej postawi na Reijndersa z AC Milan oraz mniej znanych Joey'ego Veermana i Jerdy'ego Schoutena z PSV. Obaj zdobyli w tym sezonie mistrzostwo Holandii, a Veerman w Eredivisie strzelił pięć goli i zanotował 16 asyst.

W ofensywie najsłabszym ogniwem wydaje się Memphis Depay, który w tym sezonie strzelił tylko dziewięć goli i zanotował dwie asysty w barwach Atletico Madryt. To jednak weteran holenderskiej kadry, który zbliża się do 100 meczów w pomarańczowej koszulce. W każdym z trzech ostatnich sparingów dał jakiś konkret. Xavi Simons ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach RB Lipsk, gdzie strzelił 10 goli i zanotował 15 asyst. Cody Gakpo w Liverpoolu radził sobie trochę gorzej, ale 16 goli i sześć asyst w 53 meczach to również bardzo dobry wynik.

Holandia zagrała w tym roku cztery mecze towarzyskie. Aż trzy z nich wygrała 4:0. Takim rezultatem kończyły się mecze Holendrów ze Szkocją, Kanadą oraz Islandią. Przegrali tylko marcowy mecz z Niemcami (1:2), czyli gospodarzami Euro 2024, którzy pierwszy mecz na turnieju wygrali aż 5:1.

Mecz Polska - Holandia rozpocznie się o 15:00. Zachęcamy do śledzenia relacji z tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.