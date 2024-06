Legenda Holandii już wie, jak się skończy mecz z Polską. Mocne ostrzeżenie

Zarówno Michał Probierz jak i Ronald Koeman mają sporo kłopotów w swoich zespołach. Kontuzje nie oszczędziły Polaków oraz Holendrów. Obie drużyny przystąpią do gry mocno osłabione. W naszej kadrze zabraknie przede wszystkim Roberta Lewandowskiego. Wszystko wskazuje na to, że nie zagra także Paweł Dawidowicz.

Probierz i Koeman mają o czym myśleć

Co do Holendrów, im na cały turniej wypadli kluczowi środkowi pomocnicy Frenkie de Jong (Barcelona) i Teun Koopmeiners (Atalanta). Natomiast z Polską na pewno nie zagra też napastnik Brian Brobbey (Ajax Amsterdam). Czeka nas zatem ciekawy pojedynek trenerski na linii Probierz - Koeman, o to kto lepiej załata dziury w składzie.

De Boer ostrzega rodaków przed Polską

Wśród Holendrów mimo wszystko ogólnie widać optymizm przed starciem z Polską. Dość lekceważąco o naszej kadrze wypowiedział się, chociażby obrońca Liverpoolu Virgil van Dijk, natomiast kompletnie znieważył zespół Probierza Jan de Zeuuw. Są jednak i tacy, którzy czują przed Polakami respekt, przestrzegając, że to nie będzie taki łatwy mecz. Należy do nich Frank de Boer. To absolutna legenda reprezentacji Holandii (112 występów w kadrze), trzykrotny brązowy medalista Euro (1992, 2000, 2004), a także były selekcjoner "Oranje".

De Boer zapytany o polsko-holenderskie starcie nie ukrywał, że lekceważenie Polski byłoby bardzo nierozsądne. Zwłaszcza gdy nasza kadra napędziła się zwycięstwami z Turcją i Ukrainą. Ostrzega więc rodaków.

- Ostatnie wygrane z Ukrainą i Turcją podbudowały ich mentalnie. Polska nie jest rywalem, którego ogranie jest spacerkiem - ocenił. Pokusił się jednak o wytypowanie wyniku. Jego zdaniem Holendrzy wygrają, lecz tylko 1:0 i po golu Cody'ego Gakpo z Liverpoolu. Co do wyjściowej jedenastki ogólnie, de Boer stwierdził, że największe oczekiwania ma względem Memphisa Depaya, zaś na lewej obronie zagrałby doświadczonym Daleyem Blind'em, nie Nathanem Ake.