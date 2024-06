Hajto nie bierze jeńców. Tak, to naprawdę o Lewandowskim

W poniedziałkowym meczu z Turcją (2:1) Robert Lewandowski w pierwszym połowie naderwał mięsień dwugłowy uda prawej nogi. Diagnoza była bezwzględna - kapitan reprezentacji Polski nie zagra w pierwszym meczu Euro 2024 przeciwko Holandii i ma być gotowe na drugie spotkanie, w którym Biało-Czerwoni zmierzą się z Austrią.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Polacy chcą grać na Euro. "My to potrafimy"

Tomasz Hajto nie ma wątpliwości ws. Roberta Lewandowskiego. "Nie ma takiej możliwości"

Kontuzja Roberta Lewandowskiego była tematem na całym świecie, więc nic dziwnego, że pojawiają się kolejne wypowiedzi nt. temat. Swoim bardzo pesymistycznym spojrzeniem na sytuację napastnika w kontekście gry na Euro 2024 podzielił się Tomasz Hajto na antenie Polsatu Sport.

- Medycyny nie oszukamy. Jeżeli ktoś wybadał, że takie kontuzje leczą się u zawodowego sportowca minimum cztery tygodnie, to jest to wykluczenie z Euro. To jest nierealne. Żadne krio, żadne zabiegi, nawet jakby miał robione 12 godzin dziennie, to nie ma takiej możliwości fizycznej, aby coś takiego "przeskoczyć". Lewandowski nie zagra na Euro. Nie ma takiej możliwości - ocenił Hajto. Stwierdził także, że nie ma sensu ryzykować występu, jeśli napastnik nie będzie w pełni zdrowy.

- Gdzie jest granica? Granica jest taka, że zrobi sprint w piątej minucie i zerwie to na cztery centymetry, po czym wypadnie na cztery miesiące - podsumował.

Czy Roberta Lewandowskiego będzie brakować reprezentacji Polski? Na sobotniej konferencji prasowej przed meczem z Holandią Michał Probierz stawiał sprawę jasno. - Już odpowiadałem na to pytanie, ale powtórzę: Robert to jeden z najlepszych zawodników na świecie. Wiadomo, że będzie nam go brakować, ale tak się czasem dzieje. Inni zawodnicy muszą zrobić wszystko, by osiągnąć korzystny wynik - zaznaczył selekcjoner Biało-Czerwonych.

Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią w niedzielę 16 czerwca o godzinie 15:00 w pierwszym meczu Euro 2024. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie w Hamburgu. Relację tekstową z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.