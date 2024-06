Zalewski się "zagrzał". Reprezentant Polski ujawnił szczegóły znanej afery

Chodzi o wydarzenia ze stycznia 2023 roku. W przerwie meczu Napoli - Roma (2:1) doszło do krótkiej, ale konkretnej wymiany zdań pomiędzy oboma reprezentantami Polski.

- Czego spie***lasz? - krzyknął Zieliński.

- Następny jesteś - odpowiedział mu Zalewski.

- Mordę zamknij! - ripostował gracz Napoli.

- Zamknij pi**ę ku**a! - zakończył piłkarz Romy.

Bereszyński zdradza szczegóły. "Zagrzał się" - przyznaje

Wybuchł mały skandal. W końcu mowa o dwóch reprezentantach Polski, którzy w dyskusji ze sobą używają rynsztokowego języka. Zalewski szybko gasił pożar. W internecie pojawiło się krótkie oświadczenie, w którym nazwał Zielińskiego swoim przyjacielem i stwierdził, że ta wymiana zdań nie była na poważnie.

Teraz o kulisach całego zdarzenia opowiedział Bartosz Bereszyński. Reprezentant Polski był wówczas wypożyczony do Napoli. - Byłem tam wtedy. To była Roma Mourinho, gdzie oni wywierali dużo presji na sędzi i innych piłkarzach. Zielu coś tam do niego powiedział, że możesz się uśmiechnąć, bo przegrywali 0:1. Nico się zagrzał. Coś tam powiedział. Myślę, że to było 50/50, trochę serio, trochę nie. No dobra. Trochę bardziej serio było, ale po meczu było na luzie, porozmawialiśmy, a w Polsce było to bardzo wyolbrzymione - powiedział Bereszyński w rozmowie z kanałem FootTruck - cytowany fragment od 23:29.

Obecnie Zieliński i Zalewski są zawodnikami, w których formie polscy kibice mogą pokładać największe nadzieje na sukces w pierwszym meczu z Holandią. Obaj z dobrej strony pokazali się w meczach sparingowych tuż przed turniejem. Zieliński strzelił gola w sparingu z Ukrainą (3:1), a Zalewski zdobył zwycięską bramkę w spotkaniu z Turcją (2:1).

Polacy zagrają z Holandią już w niedzielę o godzinie 15:00.