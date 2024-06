Niemieckie służby przygotowania do tegorocznego Euro rozpoczęły już dawno temu. Wszystko po to, aby zadbać o jak największe bezpieczeństwo podczas turnieju. "Może okazać się, że ten bawiący się i krzyczący jak wszyscy kibic, wcale nie jest zainteresowany wynikiem, nie szuka też emocji, a jedyne, na czym się koncentruje, to wyłapanie w tłumie podejrzanych jednostek. Ale policjanci ubrani w piłkarskie koszulki są tylko drobnym elementem machiny mającej zadbać o udany turniej. A udany będzie tylko wtedy, jeśli okaże się bezpieczny" - pisał z Berlina nasz dziennikarz Dawid Szymczak.

Policja wydała komunikat. Polska - Holandia z podwyższonym ryzykiem

W niedzielę 16 czerwca w Hamburgu odbędzie się pierwszy mecz Biało-Czerwonych na turnieju. Jak się okazuje, starcie naszych piłkarzy z Holendrami będzie przyciągało szczególną uwagę hamburskiej policji. "Jest to mecz podwyższonego ryzyka i w ciągu najbliższych 24 godzin uruchomimy dla niego dodatkowe moce" - przekazał rzecznik prasowy lokalnej policji na łamach "De Telegraaf".

Nie wiadomo, ilu dokładnie policjantów będzie zabezpieczać niedzielne wydarzenia. Na stadionie ma zasiąść łącznie około 57 tysięcy kibiców, w tym 30 tysięcy Holendrów. Niemiecka policja obawia się tak dużej liczby kibiców "Oranje" - część z nich ma nawet nie mieć noclegu i są tzw. kibicami wysokiego ryzyka.

Holenderscy dziennikarze przypominają także jesienne zamieszki podczas meczu Legii Warszawa z AZ Alkmaar. Wówczas już przed meczem doszło do starć pomiędzy polskimi kibicami a holenderskimi służbami. Niemcy zamierzają nie dopuścić do podobnych scen.

Początek meczu Polski z Holandią w niedzielę 16 czerwca o 15.00.