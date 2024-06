Puchacz pokazał, co potrafi i się zaczęło. Lewandowski "rozwalił" komentarzem

Zaledwie kilkadziesiąt godzin dzieli nas od pierwszego meczu reprezentacji Polski na tegorocznych mistrzostwach Europy. Drużyna Michała Probierza zmierzy się z Holandią, czyli jednym z faworytów do zgarnięcia tytułu. Od wtorku kadra w Niemczech przygotowuje się do niedzielnego starcia. Kulisy zgrupowania na bieżąco można śledzić we vlogach, które udostępnia na YouTube kanał Łączy nas piłka.

Puchacz pokazał swoje popisy. "Zobacz, jaka asysta!"

Probierz sprawił, że w kadrze znów zapanowała energiczna, pozytywna atmosfera. Piłkarze z pewnością mieli już dosyć ponurej kadencji Fernando Santosa, która kojarzy się tylko z niepowodzeniami. Za to obecnemu selekcjonerowi zdarza się nawet brać czynny udział w treningach, podczas których rywalizuje z piłkarzami.

Wszystko to przekłada się na morale zawodników, którym dopisują humory! W vlogu ze zgrupowania kamery nagrały Tymoteusza Puchacza. 25-latek w porze obiadowej włączył na telewizorze kompilacje swoich występów w zespole Kaiserslautern. Na filmikach widzimy jego zwody, dośrodkowania czy asysty. - Puściłem im, żeby się trochę nauczyli - rzucił żartobliwie wahadłowy.

Popisom Puchacza bacznie przyglądał się m.in. Robert Lewandowski. Po jednej z obejrzanych akcji kapitan reprezentacji Polski skwitował: - Tak właśnie powinieneś mi zagrać w meczu z Turcją. Przy innej sytuacji, kiedy zawodnik niemieckiego klubu faulował jednego z rywali, Lewandowski pokazał w jego stronę żółtą kartkę.

Wideo z akcjami kolegi dostrzegł również przechodzący obok Jakub Moder. - Trzeba się podbudować przed Euro - powiedział z uśmiechem na twarzy zawodnik Brighton. Cała sytuacja była nieco zabawna. Nie brakowało także piłkarskich "szpilek". - Wy nie wiedzieliście, że tak gram, nie? - dopytywał Tymoteusz Puchacz. - Dawaj to na YouTube! - krzyknął któryś z siedzących na sali kadrowiczów. - Niby sobie nałożyłem ten makaron, ale mam tu ciekawsze rzeczy. Zobacz, jaka asysta! - kontynuował Puchacz siedzący przy stole. - Uderzałeś, to był strzał na bramkę - mówił z przekąsem Wojciech Szczęsny.

Mecze Polski w fazie grupowej na Euro 2024