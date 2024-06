Sceny na treningu kadry. Tak Probierz wypalił do Piątka

Już tylko nieco ponad doba dzieli nas od pierwszego meczu reprezentacji Polski na tegorocznych mistrzostwach Europy. Rywalem drużyny Michała Probierza będą Holendrzy. Wszystko wskazuje na to, że w tak arcyważnym spotkaniu selekcjoner nie będzie mógł liczyć na Roberta Lewandowskiego. Wszystko przez naderwanie mięśnia dwugłowego uda, którego kapitan doznał podczas towarzyskiego meczu z Turcją. Teraz cały sztab medyczny walczy, aby najskuteczniejszy piłkarz w historii reprezentacji wrócił do zdrowia na drugi mecz grupowy przeciwko Austrii.

Zobacz wideo Kadrowicz Probierza dostał pytanie o skład. Króciutko

Co za atmosfera na zgrupowaniu kadry. Tymi słowami Probierz zmotywował Piątka

We wtorkowy wieczór nasza kadra doleciała do Hanoweru, gdzie trwają przygotowania do niedzielnego meczu. Na kanale YouTube Łączy nas piłka niemal codziennie pojawiają się nowe, kilkunastominutowe filmiki, ukazujące kulisy zgrupowania w Niemczech. Na ostatnim z nich oprócz krótkich wywiadów z piłkarzami czy scen z hotelowych pokoi pokazany został fragment końcówki jednego z treningów.

Część zawodników podzieliła się w pary i wzięła udział w małej rywalizacji. Zasady były bardzo proste - jeden z nich dośrodkowywał, a zadaniem drugiego było wykończenie akcji. Do gry dołączył również sam Michał Probierz, który na swojego napastnika wybrał Krzysztofa Piątka. - Robimy tak, kto przegra, to przynosi kawę i deser na obiad. "Pjona", tylko mnie nie zawiedź - rzucił selekcjoner z uśmiechem na twarzy.

Następnie przez kilka minut podziwialiśmy precyzyjne dośrodkowania i strzały poszczególnych zawodników. Szczególnie emocjonalnie na bramki swojego napastnika reagował Probierz. - Tak jest, "Pjona", odżyłeś jak w Cracovii. Halo, "Pjona", AC Milan! - krzyczał szczęśliwy, motywując piłkarza tureckiego Basaksehiru. Przypomnijmy, Probierz współpracował z Piątkiem w sezonie 2017/2018, kiedy obaj panowie przebywali w Cracovii. Stamtąd napastnik trafił do Genoi za 4,5 mln euro, a w styczniu 2019 roku AC Milan wykupił go za aż 35 mln euro.

To tylko pokazuje, że w kadrze panuje obecnie świetna atmosfera, a piłkarze odżyli po kadencji Santosa naznaczonej pretensjami i zgorzknieniem.

Mecze reprezentacji Polski w fazie grupowej Euro 2024