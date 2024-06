Podolski nie ma litości przed Euro. Tak widzi naszą kadrę

Reprezentacja Polski dosłownie rzutem na taśmę awansowała na Euro 2024. Nie udało jej się w eliminacjach, mimo że trafiła do teoretycznie łatwej grupy, z Mołdawią, Albanią, Czechami i Wyspami Owczymi. Promocję zapewniła sobie dopiero w barażach, w których pokonała Estonię i Walię. Teraz czeka ją kolejne wyzwanie. Nie tylko trafiła do silnej grupy z Holandią, Austrią i Francją, ale już w pierwszym meczu Euro będzie musiała poradzić sobie bez kapitana Roberta Lewandowskiego. Napastnik doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda. Czy w tej sytuacji Biało-Czerwoni mają szansę coś ugrać w starciu z Holandią?

Lukas Podolski nie ma wątpliwości ws. Polski na Euro. "Nie jest faworytem"

Głos w tej sprawie zabrał Lukas Podolski. Jego zdaniem brak Lewandowskiego będzie sporym problemem, ale nie koniecznie stanie na drodze do sukcesu. Ważne jest, jak w tej sytuacji zagra zespół. - Podstawą jest drużyna. (...) Jeden zawodnik rzadko kiedy zmienia oblicze meczu. Oczywiście, Polska straciła najlepszego strzelca, więc to na pewno osłabienie. Ta reprezentacja nie jest jeszcze taką drużyną, która może o sobie powiedzieć: "no dobra, nie ma Roberta, ale nie szkodzi, nie straciliśmy na wartości" - podkreślał Niemiec w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Jak Polska przegra, to wielu powie, że to przez brak Lewandowskiego. Ale jak wygra? Może akurat napastnik numer trzy lub cztery we wcześniejszej hierarchii będzie miał swój dzień i coś "sieknie"? - zastanawiał się Podolski.

A na tym nie zakończył. Ocenił też ogólne szanse Polaków na sukces na Euro. Jego zdaniem Biało-Czerwoni raczej nie będą "czarnym koniem". - Polska na pewno nie jest faworytem. To nie jest łatwa grupa. Ale z drugiej strony: trzeba walczyć, pokazać, że ma się jaja, bić się o swoje. (...) Bez tego nic nie wygrasz - dodał.

O tym, jak ostatecznie zaprezentuje się nasza kadra na Euro, przekonamy się w najbliższych dniach. Już w niedzielę zmierzy się z Holandią. 21 czerwca jej rywalem będzie Austria, a na zakończenie fazy grupowej Francja (25 czerwca).

Obecnie głównym tematem w polskich mediach jest skład na pierwszy mecz. Niewykluczone, że Michał Probierz będzie miał ograniczone pole manewru. W końcu oprócz Lewandowskiego z kontuzjami walczą Karol Świderski i Paweł Dawidowicz. Mają oni jednak szanse na grę z Holandią.

O wytypowanie wyjściowej jedenastki pokusił się m.in. Łukasz Gikiewicz. Ta wzbudziła dość spore poruszenie w mediach społecznościowych. Ostateczna decyzja, rzecz jasna, będzie należała do Probierza. Początek meczu z Holandią o godzinie 15:00.