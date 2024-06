W takim składzie wystąpi Polska. Gikiewicz wywołał duże zamieszanie

Koniec oczekiwania! Już w piątek 14 czerwca odbędzie się mecz otwarcia Euro 2024. W nim Niemcy zmierzą się ze Szkocją. Na mistrzostwach wystąpi też reprezentacja Polski, która na start zagra z Holandią. To spotkanie już w niedzielę. Wiadomo, że Biało-Czerwoni przystąpią do niego mocno osłabieni. Zabraknie Roberta Lewandowskiego, a występ Karola Świderskiego stoi pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy Michał Probierz da mu szansę gry od pierwszych minut.

Sytuacja mocno się skomplikowała, ale selekcjoner nie panikuje i już ma pomysł na wyjściową jedenastkę. - Mógłbym wam powiedzieć skład na mecz z Holandią, bo już mamy jakiś plan, ale nie chcę psuć waszych programów - żartował na piątkowej konferencji prasowej.

Łukasz Gikiewicz podał przewidywany skład na mecz z Holandią. Dwie niewiadome

Eksperci i kibice zastanawiają się, kto ostatecznie pojawi się w starciu z Holandią. Niektórzy podają własne typy na podstawie obserwacji tego, co dzieje się w Niemczech. Tam już od kilku dni trenują Polacy. Na miejscu jest m.in. Łukasz Gikiewicz. Były piłkarz Śląska Wrocław podał prawdopodobny skład Biało-Czerwonych na pierwszy mecz.

"Szczęsny - Kiwior, Bednarek, Dawidowicz(Salamon) - Zalewski, Slisz, Moder, Zieliński, Frankowski - S.Szymański, Świderski(Piątek)" - napisał Gikiewicz na X. W jego przewidywaniach są dwie niewiadome, które pojawiają się w głowie każdego kibica. Wydaje się jednak, że jeśli Dawidowicz i Świderski zdążą z rekonwalescencją, to wystąpią już od pierwszego gwizdka. W innym przypadku najprawdopodobniej zastąpią ich Bartosz Salamon i Krzysztof Piątek.

Nie ma większych wątpliwości, jeśli chodzi o pozostałe pozycje. Dla Szczęsnego to ostatni wielki turniej w kadrze. Na dodatek jest w dobrej formie i znajduje się na pierwszym miejscu w hierarchii golkiperów Probierza. Nie dziwi więc, że to on pojawi się między słupkami. Zdaniem Gikiewicza dostępu do bramki pomogą mu bronić Jakub Kiwior i Jan Bednarek, co widzieliśmy już w starciu z Turcją (2:1).

Internauci domagają się występu dwóch reprezentantów Polski

Większych wątpliwości nie ma też, jeśli chodzi o środek pola. Nicola Zalewski imponuje formą, podobnie jak i Piotr Zieliński. Dobrze wygląda też Bartosz Slisz, powracający do gry w kadrze Jakub Moder czy Przemysław Frankowski. Zdaniem Gikiewicza na murawie pojawi się też Sebastian Szymański, choć niektórzy widzieli na tej pozycji Kacpra Urbańskiego. Niewykluczone, że zawodnik Fenerbahce będzie za plecami napastnika, by pomóc mu w ofensywie.

Przewidywany skład Gikiewicza wzbudził dość spore poruszenie. Internauci zaznaczyli, że szansę powinien otrzymać Urbański. Domagają się też występu Sebastiana Walukiewicza. Ich zdaniem, jeśli Dawidowicz nie zdąży wyzdrowieć, to właśnie ten zawodnik powinien zająć jego miejsce, a nie Salamon.

O tym, kto ostatecznie pojawi się na murawie, przekonamy się w niedzielę na kilka minut przed 15:00. To wtedy Polacy staną do walki z Holandią. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.