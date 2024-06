Słowa Probierza o Lewandowskim niosą się po świecie. Rywale Polski natychmiast reagują

"Probierz mocno wierzy, że jego kontuzjowany gwiazdor zagra w drugim meczu grupowym" - tak austriackie media reagują na to, co selekcjoner reprezentacji Polski powiedział o stanie zdrowia Roberta Lewandowskiego. Napastnik ma być gotowy właśnie na spotkanie z Austriakami, ale zabraknie go w meczu z Holendrami. Ci również piszą o konferencji Probierza. I przywołują to, co Ronald Koeman mówił o urazie Lewandowskiego.

