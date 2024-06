Wyjaśniamy! Oto co musi zrobić reprezentacja Polski, by wyjść z grupy na Euro

Euro 2024 rusza już w piątek. Tego dnia odbędzie się mecz otwarcia pomiędzy Niemcami a Szkocją (w Monachium), natomiast dwa dni później do gry wkroczy reprezentacja Polski. Przed nią bardzo wymagające zadanie.

Reprezentacja Polski marzy o sukcesie na Euro 2024. Tak oceniają jej szanse

Drużyna Michała Probierza w grupie D zagra z Francuzami, wicemistrzami świata, Holendrami, ćwierćfinalistami MŚ 2022, oraz Austriakami, którzy przegrali jedno z 16 ostatnich spotkań (w tym czasie pokonali m.in. Włochów i Niemców). Choć grupa jest wymagająca, to według wyliczeń portalu statystycznego Opta Analyst Polacy mają całkiem sporo, bo aż 45 proc. szans na awans do 1/8 finału. Natomiast według szacunków portalu statystycznego We Global Football jest to 37,24 proc.

Z czego może wynikać te dość optymistyczne wyliczenia? Przede wszystkim z tego, że nawet trzecie miejsce może dać awans do fazy pucharowej. 24 zespoły zostały bowiem podzielone na sześć grup - z każdej wyjdą po dwa najlepsze oraz cztery z sześciu z najlepszym bilansem z trzecich miejsc. Jak prezentują się szanse Polaków na zajęcie trzeciej pozycji? To również wyliczyli statystycy.

Miejsce reprezentacji Polski w grupie D według szacunków Opta Analyst

I miejsce - 8,3 proc.

II miejsce - 18,9 proc.

III miejsce - 30,1 proc.

IV miejsce - 41,8 proc.

Miejsce reprezentacji Polski w grupie D według szacunków We Global Football

I miejsce - 6,88 proc.

II miejsce - 15,08 proc.

III miejsce - 27 proc.

IV miejsce - 51,04 proc.

Oto co musi zrobić reprezentacja Polski, aby wyjść z grupy Euro 2024

Zatem gdyby Polacy sprawili ogromną sensację i zajęli któreś z dwóch pierwszych miejsc w grupie (w skrajnym wypadku mogą dać to nawet trzy punkty, ale realnie trzeba będzie zdobyć ich więcej), to ze spokojną głową awansują do 1/8 finału. Sytuacja skomplikuje się, jeśli zakończą zmagania na trzeciej pozycji.

Wtedy będzie trzeba oglądać się na rozstrzygnięcia w pozostałych grupach. Nadchodzące Euro będzie już trzecim z udziałem 24 drużyn, przez co "Przegląd Sportowy" Onet zwrócił uwagę, że na podstawie turniejów z poprzednich lat można założyć, co da awans z trzeciej pozycji w grupie. Warto przypomnieć, że na Euro 2016 w ten sposób do fazy pucharowej dostała się prowadzona przez Fernando Santosa Portugalia, która potem sięgnęła po tytuł.

Poniżej prezentujemy tabele trzecich miejsc z Euro 2016 i Euro 2020. O miejscach decydują kolejno: liczba punktów, bilans bramek, liczba bramek strzelonych, klasyfikacja fair play turnieju finałowego, pozycja w rankingu UEFA. Pogrubioną czcionką zespoły, które zagrały w fazie pucharowej.

Tabela drużyn z trzecich miejsc na Euro 2016

Słowacja - 4 punkty, 3-3 bilans bramek Irlandia - 4 pkt, 2-4 Portugalia - 3 pkt, 4-4

Irlandia Północna - 3 pkt, 2-2

Turcja - 3 pkt, 2-4 Albania - 3 pkt, 1-3

Tabela drużyn z trzecich miejsc na Euro 2020

Portugalia - 4 pkt, 7-6 Czechy - 4 pkt, 3-2 Szwajcaria - 4 pkt, 4-5 Ukraina - 3 pkt, 4-5 Finlandia - 3 pkt, 1-3 Słowacja - 3 pkt, 2-7

Z tych dwóch tabelek można wysnuć dwa kluczowe wnioski. Pierwszy jest taki, że zdobycie więcej niż trzech punktów zawsze dawało awans z trzeciego miejsca. Drugi jest taki, że mając trzy punkty, nie można było sobie pozwolić na bilans bramkowy gorszy niż -1. I tych dwóch rzeczy powinni trzymać się Polacy.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że nawet wygranie meczu z którymś z wymagających rywali może okazać się niewystarczające do awansu, jeśli w pozostałych spotkaniach będą wpadki. Tu warto przypomnieć Słowację z Euro 2020, która w pierwszym meczu pokonała Polaków (2:1), w drugim minimalne przegrała ze Szwecją (0:1), lecz na dno tabeli trzecich miejsc zepchnęła ją klęska z Hiszpanią (0:5).

Zatem drużyna Probierza od początku do końca musi dać z siebie wszystko. Przeciwko Holendrom (16 czerwca) zagra bez Roberta Lewandowskiego, ale i tak powinna postarać się o zaskoczenie faworyta, a nawet zdobycie punktów. Mecz z Austrią (21 czerwca) jawi się jako ten, w którym teoretycznie najłatwiej będzie o trzy punkty, kluczowe dla ewentualnego awansu. Natomiast każda zdobycz w spotkaniu z Francją (25 czerwca) byłaby ogromnym sukcesem, ale może się okazać, że nawet niezbyt wysoka porażka otworzy drogę do fazy pucharowej.

Szanse Polski na poszczególne etapy Euro 2024 według Opta Analyst

Zwycięstwo - 0,8 proc.

Finał - 2,6 proc.

Półfinał - 7,7 proc.

Ćwierćfinał - 20,1 proc.

1/8 finału - 45 proc.

Szanse Polski na poszczególne etapy Euro 2024 według We Global Football