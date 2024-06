Maaskant ujawnia, co Holendrzy myślą o Polakach. "Będę szczery..."

Już w niedzielę 16 czerwca reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację na Euro 2024. Jej pierwszym rywalem będzie Holandia. I mimo że nie nasza kadra nie będzie faworytem do wyjścia z grupy, to piłkarze nie zamierzają się poddawać, o czym przekonywał m.in. Robert Lewandowski. - Wierzę w tą reprezentację, wierzę w chłopaków. (...) Na pewno mogę spróbować pociągnąć drużynę do sukcesu - zapowiadał kapitan Biało-Czerwonych. Już wiadomo jednak, że nie pomoże kadrze w meczu otwarcia. Doznał bowiem naderwania mięśnia dwugłowego uda. Pod znakiem zapytania stoi występ Karola Świderskiego i Pawła Dawidowicza. Wydaje się więc, że Polska będzie miała małe szanse na pokonanie przeciwnika. A co na ten temat sądzą w samej Holandii?

Były trener Wisły Kraków mówi wprost. "Ostrzegam ludzi, że Polskę nie jest tak łatwo pokonać"

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Robert Maaskant. Były trener Wisły Kraków wprost stwierdził, że nie należy skreślać Polski, nawet bez Lewandowskiego. Nie zgodził się więc z holenderskimi mediami, które po pojawieniu się informacji o absencji napastnika FC Barcelony wręcz odbębniły sukces. "Reprezentacja Holandii nie musi obawiać się Roberta Lewandowskiego w najbliższą niedzielę", "Dobre wieści dla naszej kadry" - pisały.

Zdaniem Maaskanta, Polska jest niedoceniana w jego kraju i wyjaśnił, z czego to wynika. - Będę szczery. Wszyscy w Holandii myślą, że pokonamy Polskę. Większości Holendrów nie obchodzi zagraniczna piłka, więc nie mają pojęcia o wartości takich drużyn jak reprezentacje Polski i Austrii - podkreślał w rozmowie z TVP Sport.

Jego zdaniem nawet bez Lewandowskiego biało-czerwonych stać na sukces. Posiadają w składzie innych wartościowych zawodników. - Ostrzegam ludzi, że Polskę i Austrię nie jest tak łatwo pokonać. Oczywiście Roberta Lewandowskiego wszyscy w Holandii znają. Holendrzy jednocześnie zdają sobie sprawę, że jest już wiekowy, więc Polska to nie tylko Lewandowski - dodawał.

Eksperci doszukują się pozytywów w absencji Lewandowskiego

O tym, kto ostatecznie wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, przekonamy się już w niedzielę po 15:00. Polscy kibice są zaniepokojeni absencją naszego kapitana, choć zdaniem wielu ekspertów, ta sytuacja może jedynie wzmocnić drużynę. - Nie zapominajmy jednak, że w meczu z Holandią wciąż zagra jedenastu zawodników. Podkreślam to dlatego, że czasami jest tak, że właśnie kontuzja czołowego zawodnika mobilizuje innych zawodników do lepszej gry - podkreślał Włodzimierz Lubański.

Podobne zdanie wyraził Grzegorz Mielcarski. - Paradoksalnie może to pomóc zespołowi, bo każdy staje się odpowiedzialny i gracze nie szukają od razu Roberta. A lepszym rozwiązaniem może być wykreowanie czegoś samemu - mówił.