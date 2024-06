Niemcy naprawdę napisali to o Robercie Lewandowskim! Ależ okładka

"Tak, ich lew też tam jest. Wielu obawiało się, że go zabraknie, ale on także pojawił się w środę na Eilenriedestadion, by pozdrowić kibiców" - pisze wydawany w Hanowerze i okolicach dziennik "Neue Presse", który w czwartkowym wydaniu już na czołówce daje wielkie zdjęcie kadry Michała Probierza i w obszernym artykule relacjonuje jej przybycie do miasta.

Niemiecki dziennik już w pierwszym akapicie tłumaczy, że nazwisko Lewandowskiego zaczyna się od polskiego słowa oznaczającego "lwa". I to nie jest przypadek, bo w środę "Lewandowski na stadionie akademii Hannoveru 96 - podobnie jak lew - wywoływał ryk i śpiew, zwłaszcza wśród młodych kibiców" - czytamy.

Lewandowski w Hanowerze. "Wielu musiało być zazdrosnych"

"Wielu musiało być zazdrosnych, gdy dyrektor zarządzający akademią Hannoveru 96 Martin Kind, ale także prezydent regionu i polityk SPD Steffen Krach robili sobie wspólne zdjęcie z Lewandowskim" - czytamy w gazecie, która zwraca także uwagę, że reprezentacja Polski zastała w Hanowerze świetne warunki. - Boisko na Eilenriedestadion jest w doskonałym stanie. Powiedziałem naszemu greenkeeperowi, że to teraz już mus być u nas standard - żartuje dyrektor sportowy akademii Markus Mann, który nie tylko fotografuje się z Lewandowskim, ale robi sobie też na pamiątkę zdjęcie trawnika.

Dziennik informuje, że środowy trening kadry Probierza z trybun oglądało 2,2 tys. widzów. Wśród nich był 78-letni Edward Kowalczuk, emerytowany trener przygotowania fizycznego w Hannover 96, który w klubie przepracował 32 lata i jest tutaj najbardziej znanym Polakiem. - Jestem bardzo szczęśliwy, że Polska ma tu swoją bazę. A zarazem zaskoczony i podekscytowany, że dzisiaj jest tutaj aż tak wielu moich rodaków - mówi Kowalczuk.

Niemiecka prasa przypomina, że Lewandowski nie zagra w meczu z Holandią, choć jej selekcjoner Ronald Koeman wątpi w jego kontuzję. Cytuje też Michała Probierza z konferencji prasowej oraz zachwyca się tym, że selekcjoner reprezentacji Polski w języku niemieckim pogratulował rezerwom Hannoveru awansu do trzeciej ligi.

Reprezentacja Polski w Hanowerze przebywać będzie przynajmniej do 26 czerwca. Dzień wcześniej w Dortmundzie zagra ostatni mecz fazy grupowej z Francją. Wcześniej kadra Probierza zmierzy się z Holandią (16 czerwca) i Austrią (21 czerwca).