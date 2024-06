Świderski przekazał wieści ws. kontuzji. Ostatnia nadzieja! "Dwie najważniejsze doby"

Karol Świderski zdobył pierwszą bramkę w meczu Polska - Turcja (2:1) na Stadionie Narodowym, ale już podczas celebracji doznał urazu stawu skokowego. Napastnik chwilę później opuścił boisko i właściwie nadal nie wiadomo, czy będzie gotowy na pierwszy mecz Euro 2024. 27-latek sam zabrał głos w tej sprawie i nie ukrywa, że jest optymistycznie nastawiony.

Karol Świderski zabrał głos o kontuzji. Czy zagra w meczu Polska - Holandia?

Według diagnozy lekarzy uraz Świderskiego nie jest poważny, a na problemy z kostką zawodnik narzekał już w trakcie sezonu. Prognozy są więc optymistyczne, ale do tej pory sam zawodnik nie mówił wiele o swoim ewentualnym powrocie. Teraz wreszcie uspokoił kibiców.

- Mam nadzieję, że zagram. Wszystko zależy od naszego sztabu medycznego, pracujemy i walczymy. Teraz jest drugi dzień od zdarzenia i wszystko się fajnie goi. Wczoraj wyszedłem na boisko, trochę pobiegałem i porobiłem ćwiczeń. Dziś też idę i te dwie kolejne doby będą najważniejsze - powiedział napastnik. - Wczoraj miałem delikatne wprowadzenie, więc nie czułem bólu. Dziś chyba też będę trenował sam, ale czeka mnie cięższa jednostka. Jak się uda, to na siłowni zrobimy kolejną i mam nadzieję, że bólu nie będzie - dodał.

Świderski upadł na murawę podczas celebracji gola, a później zakrywał twarz i opuszczał boisko, co nie dawało optymistycznych prognoz. Sam zawodnik przyznał, że nie był jednak przerażony urazem, a tym, że nie mógł wypełnić swojego założenia.

- W trakcie sezonu miałem dwa razy podobną sytuację z tą samą kostką. Spodziewałem się, co może być następnego dnia i wiedziałem, że raczej nie wykluczy mnie to z Euro. W tamtym momencie potrzebowałem bardziej tego, by pobiegać po boisku, bo nie grałem w ostatniej kolejce w klubie. Czas bez rozegrania meczu się wydłużył i chciałem zagrać 60-70 minut z Turcją. Mam nadzieję, że będę zdrowy na mecz z Holandią - dodał 31-krotny reprezentacji Polski.

Do meczu Polska - Holandia na Euro 2024 pozostały trzy dni. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 16 czerwca o 15:00 w Hamburgu. Do tego czasu wiadomo będzie, czy Karol Świderski wróci do zdrowia i będzie gotowy do gry.