To będzie katastrofa. Polacy skreśleni już przed Euro. "Szczęście, że w ogóle zagrają"

Wygrane sparingi z Ukraińcami i Turkami wlały w serca polskich kibiców oraz ekspertów nieco jakże potrzebnej wiary przed rozpoczęciem Euro. Tej było wcześniej bardzo mało i po koszmarze 2023 roku nie ma się co temu dziwić. Jednak na Narodowym nasi reprezentanci pokazali, że w przeciwieństwie do tego, co sugerowało poprzednie co najmniej 18 miesięcy, w piłkę nożną grać potrafią. Oczywiście problemy były, zwłaszcza z niestabilną do granic możliwości defensywą. Kontuzje też swoje zrobiły, eliminując Arkadiusza Milika z całego turnieju, a Roberta Lewandowskiego w optymistycznym scenariuszu "tylko" ze starcia z Holandią.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz stawia na młodzież. "Czasami jest bezczelny"

Rywale nas szanują. Dziennikarze już niekoniecznie

Jednak ogólnie da się zauważyć, że atmosfera ze stypy, takiej wyjątkowo ponurej, zrobiła się o wiele luźniejsza, a atmosfera Euro faktycznie jest i istnieje. Jednak ten częściowy renesans wiary w naszą reprezentację oraz fakt, iż kapitan Holendrów Virgil van Dijk ostrzegał, że czeka ich z Polską trudna przeprawa, nie oznacza lepszego postrzegania Polaków przez wszystkich. Litości dla naszych reprezentantów nie miał, chociażby francuski dziennik "L'Equipe". Teraz ostro ocenił nas portal goal.com.

Tamtejsi dziennikarze stworzyli swój "Power Ranking", czyli ocenę siły każdej reprezentacji biorącej udział w Euro 2024. Powiedzieć, że Polacy nie znaleźli w ich oczach wielkiego uznania, to jak nic nie powiedzieć. Portal umieścił nas na dopiero 22. miejscu na 24 drużyny. Wyprzedziliśmy jedynie Albanię oraz Gruzję. Wyżej ocenili siłę, chociażby Rumunii, Słowacji czy Słowenii.

Brutalna ocena. "Szczęsny będzie miał mnóstwo pracy"

"Piąte kolejne mistrzostwa Europy z udziałem Polski, ale będą się musieli mocno napracować, by uniknąć ostatniego miejsca w grupie. Mają szczęście, że w ogóle zagrają w Niemczech. Zajęli trzecią lokatę w teoretycznie łatwej grupie, przegrywając, chociażby po drodze z Mołdawią. Ledwo przeszli Walię po rzutach karnych w barażach, gdzie bohaterem był Wojciech Szczęsny, który będzie miał podczas turnieju mnóstwo pracy" - argumentuje portal. Dziennikarze podkreślili też, że w takiej formie jak kiedyś nie jest Robert Lewandowski, a czas ewidentnie zaczyna już doganiać 35-latka (artykuł powstał przed urazem "Lewego" z Turcją).

Faworyta goal.com upatruje w naszym grupowym rywali, czyli reprezentacji Francji. Podkreślają ich niesamowitą głębię składu na prawie każdej pozycji, niesamowitą formę Antoine'a Griezmannna oraz oczywiście obecność Kyliana Mbappe. Holendrzy uplasowali się na siódmym miejscu w rankingu, zaś Austria tuż za nimi na ósmym.