Nawałka jednoznacznie o kontuzji Lewandowskiego. "Niemożliwe"

Był selekcjoner reprezentacji Polski - Adam Nawałka - zabrał głos w sprawie kontuzji Roberta Lewandowskiego, która być może wykluczy go z mistrzostw Europy. - To człowiek, który kadrze daje wszystko, co ma. Jego zastąpienie jeden do jednego jest niemożliwe, to bezdyskusyjne - powiedział Nawałka w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

3 Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl