Znów głośno o premiach dla piłkarzy. Kulesza odpowiada. "Wszystko ustalone"

Reprezentacja Polski jest już w Hanowerze, gdzie czeka na start Euro 2024. Sztab medyczny toczy walkę z czasem, żeby na mecz z Holandią do pełni zdrowia przywrócić Karola Świderskiego i Tarasa Romańczuka. Wiadomo już, że w pierwszym meczu Euro nie zagra na pewno Robert Lewandowski, który ma być szykowany na drugi mecz grupowy z Austrią.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski już w Hanowerze! Szaleństwo przed hotelem

Cezary Kulesza jasno o premii dla piłkarzy. "Kwoty nie powiemy"

W środowy poranek Cezary Kulesza udzielił wywiadu portalowi Meczyki.pl, w którym zdradził, jaki cel postawił Michałowi Probierzowi przed Euro 2024. - Każdy trener chce wygrywać i myślę, że Michał jest ambitnym człowiekiem i taki cel postawił. My też Michałowi stawiamy taki cel, ale to jest tylko piłka. Wszystko zweryfikuje boisko. Celem jest wyjście z grupy - zapowiedział. A jeśli wyjście z grupy, to nie mogło zabraknąć pytania o premię dla piłkarzy za ewentualne zrealizowanie planu.

- Wszystko jest załatwione, kwoty nie powiemy. Piłkarze wiedzą o tym. To wcześniej było już zapisane i obowiązuje również na następny turniej - powiedział Kulesza.

- Premia za awans na EURO 2024 jest już wypłacona i tu nie ma żadnych wątpliwości. Temat tego, co zostanie "podniesione" z boiska jest jeszcze przed nami, ale to [40 proc. z puli wywalczonych na turnieju przypada piłkarzom - red.] jest ten rząd wielkości - dodał sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.

Cezary Kulesza o aferze premiowej. "Nie winię piłkarzy"

We wtorek na portalu Goniec.pl, w którym powrócił temat afery premiowej za wyjście z grupy na mistrzostwach świata w Katarze. Wtedy piłkarze mieli otrzymać do podziału 40 milionów złotych, które obiecał ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Na szczęście nic z tego nie wyszło, ale smród długo ciągnął się za kadrą.

- Sami piłkarze nie mogli zareagować wtedy inaczej. Dlaczego? Przyjeżdża pan premier, chce się spotkać. Piłkarze w takiej sytuacji nie mogą odmówić. Spotkali się. Nie wiem, bo mnie nie było na tym spotkaniu. Padły jakieś obietnice… Ja tu nie winię piłkarzy, bo to żadna ich wina. Oni tylko słuchali tego, co ktoś mówił. Nie zrzucajmy na piłkarzy, że cokolwiek złego zrobili - ocenił prezes PZPN-u. Pozostaje liczyć, że przy okazji Euro 2024 nie będzie powtórki z tej sytuacji.

Reprezentacja Polski na Euro 2024 zagra w grupie D z Holandią (niedziela 16 czerwca o 15:00), Austrią (piątek 21 czerwca o 18:00) oraz Francją (wtorek 25 czerwca o 18:00). Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.