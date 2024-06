Lubański mocno o kontuzji Lewandowskiego. Ludziom otworzą się oczy

Już w niedzielę 16 czerwca reprezentacja Polski rozpocznie zmagania na Euro 2024. Jej pierwszym rywalem będzie Holandia. Biało-Czerwoni przystąpią do tego starcia poważnie osłabieni. Nie dość, że w kadrze zabraknie Arkadiusza Milika, który nabawił się kontuzji w pierwszej minucie starcia z Ukrainą (3:1), to jeszcze na boisku nie pojawi się Robert Lewandowski. Kapitan kadry doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w pierwszej połowie poniedziałkowego meczu z Turcją (2:1).

- Sztab medyczny kadry robi wszystko, aby doprowadzić go do zdrowia na starcie z Austrią. Snajper korzysta między innymi z kriokomory, co ma przyspieszyć rekonwalescencję. Dziś zostanie w hotelu pod opieką fizjoterapeuty i nie będzie go na treningu kadry - informował w środowy poranek Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Eksperci nie mają wątpliwości, że absencja Lewandowskiego to spore utrudnienie dla drużyny i może mieć fatalne skutki. "Prawdziwa katastrofa" - pisali na X. Nie każdy jednak podziela taką opinię.

Włodzimierz Lubański mówi o kontuzji Lewandowskiego. Zaskakujące słowa

Jeden z ekspertów starał się dostrzec pozytywy w takiej sytuacji. Mowa o Włodzimierzu Lubańskim. Legendarny reprezentant Polski udzielił wywiadu dla "Faktu", w którym zabrał głos w sprawie kontuzji Lewandowskiego. Ubolewał nad stanem zdrowia kapitana, ale jednocześnie stwierdził, że jego dramat może pozytywnie wpłynąć na resztę drużyny. Ta może jeszcze mocniej walczyć o zwycięstwa właśnie dla kolegi z kadry.

- Nie zapominajmy jednak, że w meczu z Holandią wciąż zagra jedenastu zawodników. Podkreślam to dlatego, że czasami jest tak, że właśnie kontuzja czołowego zawodnika mobilizuje innych zawodników do lepszej gry - podkreślał Lubański.

- Na pewno uraz Lewandowskiego jest niespodziewany i to w momencie startu imprezy. Czyli wtedy, kiedy potrzeba siły, żeby rozpocząć mistrzostwa jak najlepiej - kontynuował.

Jak na razie nie wiadomo, kiedy Polak wróci do gry. Trwa walka z czasem. Niektórzy łudzą się, że kontuzja Lewandowskiego to jedynie "zasłona dymna" i piłkarz pojawi się na murawie w niedzielę. Wydaje się jednak, że Michał Probierz raczej nie zdobyłby się na takie zagrywki, choć nadzieję można mieć do końca. Teraz pojawia się pytanie, kto zastąpi napastnika w ataku.

Lubański nie jest jedynym, który dostrzega plusy

Podobne zdanie do Lubańskiego wyraził też Grzegorz Mielcarski. Jego zdaniem kontuzja Lewandowskiego może wnieść coś pozytywnego do drużyny. - Paradoksalnie może to pomóc zespołowi, bo każdy staje się odpowiedzialny i gracze nie szukają od razu Roberta. A lepszym rozwiązaniem może być wykreowanie czegoś samemu - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Mecz Polska - Holandia rozpocznie się o godzinie 15:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.