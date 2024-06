Jest nagranie z szatni. Oto co Probierz powiedział po meczu z Turcją

Reprezentacja Polski już za cztery dni rozpocznie zmagania w fazie grupowej Euro 2024. W pierwszym meczu zagramy w Hamburgu z Holandią. W poniedziałek, 10 czerwca Biało-Czerwoni zakończyli zgrupowanie w naszym kraju. W jego ramach rozegrano dwa mecze towarzyskie - z Ukrainą i Turcją. Przed starciem z Turcją Michał Probierz wygłosił w szatni emocjonalną mowę motywacyjną, która przyniosła skutek.

Ważne słowa Michała Probierza. Tak próbował zmotywować piłkarzy przed meczem z Turcją

- Wiemy, jaki jest kierunek i co robić w takim składzie. I zwrócić uwagę na to, że wszyscy są potrzebni, bo gdy będziemy robić zmiany, ważne jest utrzymanie tempa meczu. Budować, budować i nie obawiać się tego grania. Straci ktoś piłkę? To straci, trudno. Ważne, żeby każdy z zawodników chciał tę piłkę, żeby nie było sytuacji, że ktoś nie chce piłki. Grać w tę piłkę i być pewnym siebie. Pewność siebie trzeba ciągle zdobywać. Nie obawiać się i grać w piłkę - mówił przed meczem selekcjoner kadry, co możemy zobaczyć na wideo udostępnionym na kanale "Łączy Nas Piłka na YouTube". W ten sposób Michał Probierz zagrzewał drużynę przed starciem z Turcją.

Michał Probierz zabrał głos w szatni po meczu z Turcją

Ostatecznie cel udało się zrealizować i Polska wygrała z Turcją 2:1. Na listę strzelców wpisali się Karol Świderski i Nicola Zalewski. Po ostatnim gwizdku selekcjoner znów przemówił do swoich podopiecznych. Nie ukrywał swojego zadowolenia z gry reprezentantów.

- Zyskaliśmy dzisiaj coś innego ważnego. Najważniejsze - charakter. Bo właśnie w takich momentach, jak jest dużo trudnych sytuacji, jak jest wiele komplikacji, to drużyna pokazuje charakter. I w takim momencie, taki wygrać mecz to jest sztuka! I teraz jako drużyna, jak wszyscy będziemy zapierdzielać, to możemy coś zrobić. Jeszcze raz wam mówię - nie mamy się czego obawiać! Trzeba zrobić wszystko: grać, walczyć i zapierdzielać. I wiara w to, co robimy i będzie dobrze! Brawo, panowie - powiedział Probierz w filmie opublikowanym przez kanał "Łączy Nas Piłka".

We wtorek 11 czerwca Polacy udali się do Niemiec. Biało-Czerwoni pierwszy mecz na Euro 2024 zagrają w niedzielę 16 czerwca o 15:00 przeciwko Holandii. Drugie starcie z Austrią zaplanowano na 21 czerwca o 18:00. Cztery dni później Polaków czeka rywalizacja z Francją (25.06, godz. 18:00).