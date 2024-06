Maciej Rybus określił szanse reprezentacji Polski na Euro 2024. Króciutko

W tym roku mija dziesięć lat odkąd Maciej Rybus gra w lidze rosyjskiej. Piłkarz występował w barwach czterech klubów - Tereka Grozny, Lokomotiwu Moskwa, Spartaka Moskwa oraz jego aktualnej drużyny, Rubina Kazań. Po ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku nie zdecydował się na wyjazd z Rosji, co sprawiło, że spłynęła na niego niemała krytyka. Sam zawodnik deklarował, że nie wyjeżdża stamtąd z powodów rodzinnych. 34-latek został skreślony także w reprezentacji Polski.

Maciej Rybus wprost o szansach Polaków na Euro 2024. "Mam nadzieję"

Choć Rybus w kadrze już nie gra, to rosyjskie media zapytały go o szanse Biało-Czerwonych na zbliżających się mistrzostwach Europy w Niemczech. - Polska drużyna ma szanse, ale grupa jest bardzo trudna. Wierzę w chłopaków. Mam nadzieję, że uda im się wyjść z grupy - przyznał.

- Nie wiem, najpierw musimy przygotować się do pierwszego meczu, a potem zobaczymy - dodał zapytany, czego należy spodziewać się po występie Polaków. Co ciekawe, mówił w pierwszej osobie, tak jakby wciąż czuł się częścią kadry.

Choć Rosja z powodu wykluczenia na mistrzostwach nie zagra, to tamtejsi kibice i media z zainteresowaniem śledzą wszystko, co dzieje się wokół turnieju. Jedna ze stacji telewizyjnych wykupiła nawet prawa do transmitowania turnieju w Niemczech.

Biało-Czerwoni pierwszy mecz na Euro rozegrają już w najbliższą niedzielę 16 czerwca przeciwko Holandii. Później czekają ich także mecze z Austrią (21.06) oraz Francją (25.06). Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszamy do śledzenia.