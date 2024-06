Robert Lewandowski nie dokończył poniedziałkowego spotkania między Polską a Turcją (2:1) na Stadionie Narodowym. Kapitan biało-czerwonych zszedł z boiska w 32. minucie, a w jego miejsce wszedł Kacper Urbański. Jeszcze chwilę po zakończeniu meczu wydawało się, że uraz Lewandowskiego jest niegroźny, a przynajmniej to wynikało ze słów Michała Probierza. - Robert ma lekki uraz i nie powinno być problemów. Wierzę, że wszyscy kontuzjowani dojdą po kilku dniach do zdrowia. Na pewno nie planujemy dowoływania kogokolwiek - przekazał Probierz.

REKLAMA

Zobacz wideo Frankowski przed Euro 2024: Chcemy wyjść z grupy

We wtorkowe popołudnie profil "Łączy nas piłka" przekazał dużo gorsze wieści ws. Lewandowskiego, cytując doktora Jacka Jaroszewskiego. "U Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu. Robimy wszystko, aby Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii" - czytamy we wpisie ŁNP na portalu X. Potem dziennikarze "Meczyków" podali, że istnieje "bardzo duże prawdopodobieństwo", że Lewandowski nie będzie mógł zagrać także przeciwko Austrii.

Jaka mogła być przyczyna urazów Lewandowskiego, a także Karola Świderskiego i Pawła Dawidowicza? W mediach pojawiła się narracja, że może to być powiązane ze złym stanem murawy na Stadionie Narodowym. "Nie ma co ukrywać, że ta murawa położona jest na betonie. Wielu zawodników ją odczuwało. Nie tylko zagrałeś mecz i uciekłeś na boisko treningowe, tylko w miarę możliwości tłukłeś na tym boisku. Są informacje, że nie było to typowe boisko treningowe i zawodnicy to odczuwali. Murawa jednak układana na betonie, to troszkę inaczej reagujesz trenując, niż kiedy jest naturalne boisko" - mówił Mateusz Borek.

Kucharski zareagował na kontuzję Lewandowskiego. "Problemy zawsze muszą być"

Teraz na kontuzję Lewandowskiego postanowił zareagować Cezary Kucharski, były agent napastnika Barcelony, który opublikował krótki wpis na portalu X. "Wydawało się to wszystko zbyt piękne, aby było prawdziwe w naszej kadrze. Osiem meczów bez porażki, dwa ostatnie mecze przed Euro 2024 wygrane, Wojciech Szczęsny w formie, ofensywa strzela, młodzież szturmuje i umacnia pozycję w drużynie, ale nie! Problemy zawsze muszą być" - napisał Kucharski. Jego zdaniem raport medyczny ws. Lewandowskiego nie jest zasłoną dymną.

Jeżeli potwierdzą się informacje, że Lewandowski nie zagra w meczach z Holandią (16.06), a także Austrią (21.06), to kapitan wróci do gry na ostatni mecz w grupie D, gdzie Polska będzie rywalizować z Francją (25.06). Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków na Euro 2024 w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.