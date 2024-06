Austriacy reagują na kontuzję Lewandowskiego. Boleśnie nas podsumowali

"U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu. Robimy wszystko, aby Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii" - przekazał we wtorek lekarz reprezentacji Polski dr Jacek Jaroszewski, cytowany przez PZPN. Jak na te wieści zareagowali nasi drudzy grupowi rywale?

