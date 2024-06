Złe wieści szybko się niosą. Cały świat już wydał wyrok ws. Lewandowskiego

"U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu. Robimy wszystko, aby Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii" - przekazał we wtorek lekarz reprezentacji Polski dr Jacek Jaroszewski, cytowany przez PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz stawia na młodzież. "Czasami jest bezczelny"

Lewandowski doznał urazu w pierwszej połowie wygranego 2:1 meczu towarzyskiego z Turcją. W 32. minucie opuścił boisko, a w jego miejsce wszedł Kacper Urbański. Początkowo wydawało się, że była to prewencyjna zmiana, ale diagnoza okazała się druzgocąca dla reprezentacji i Michała Probierza. Niewykluczone więc, że kapitana zabraknie w dwóch pierwszych meczach.

Świat pisze o kontuzji Roberta Lewandowskiego przed Euro 2024

Jak można było się spodziewać - o kontuzji Roberta Lewandowskiego rozpisują się media z całego świata. "Lewandowski przegapi mecz otwarcia Euro" - pisze austriacki portal sport.orf.at. "Kontuzja Lewandowskiego uderza w ćwierćfinalistów Euro 2016, którzy praktycznie nie mają obecnie zdrowych napastników" - dodano.

"Lewandowski nie zagra w niedzielę w meczu Polska - Holandia" - głosi w tytule "Mundo Deportivo". Kataloński dziennik dodał, że "polski zespół jest pewien, że uda mu się wrócić na kolejne mecze z Austrią i Francją". "Mundo Deportivo" zauważyło także, że z urazami zmagają się Karol Świderski i Paweł Dawidowicz.

O absencji Lewandowskiego w meczu z Holandią rozpisuje się także "Marca". "Polska nie będzie mogła liczyć na swojego głównego napastnika po nieszczęściu, jakiego doznała w meczu z Turcją". "Wcześniej Świderski doznał urazu w surrealistycznych okolicznościach, gdy celebrował strzelonego gola" - dodał hiszpański dziennik.

"Polska niespokojna o Lewandowskiego. Opuści pierwszy mecz Euro" - ogłosił włoski serwis Calciomercato. "Holandia traci zawodników w środku pola, ale Polska nie radzi sobie lepiej" - wskazali dziennikarze, odnosząc się do urazów Arkadiusza Milika (nie pojedzie na Euro), Karola Świderskiego i Roberta Lewandowskiego.

Z kolei niemiecki "Bild" pisał o "ogromnych obawach wobec Lewandowskiego" po poniedziałkowym meczu z Turcją. Niemieccy dziennikarze zadali pytanie, czy Robert Lewandowski na pewno zagra w Euro 2024?

Reprezentacja Polski na Euro 2024 zagra w grupie D z Holandią (niedziela 16 czerwca o 15:00), Austrią (piątek 21 czerwca o 18:00) oraz Francją (wtorek 25 czerwca o 18:00). Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.