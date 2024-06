Tomaszewski grzmi ws. Lewandowskiego przed Euro. Zero wątpliwości

Reprezentacja Polski pokonała 2:1 Turcję w ostatnim sparingu przed Euro 2024. Radość ze zwycięstwa miesza się jednak ze sporym niepokojem. Wszystko przez kontuzje dwójki napastników, którzy wyszli w podstawowym składzie. Już w pierwszej połowie z powodu urazów musieli zejść Karol Świderski i Robert Lewandowski.

Tomaszewski jasno o kontuzji Lewandowskiego. "Jestem przekonany"

Na ich temat wypowiedział się legendarny bramkarz reprezentacji Jan Tomaszewski. - Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Roberta, to wszystko będzie w porządku. Poczuł jakieś ukłucie, ale jestem przekonany, że jutro lub pojutrze przystąpi już do treningu. Natomiast martwi mnie sprawa Świderskiego. Nie wiadomo, czy to jest chroniczne skręcenie kostki i ile to potrwa. Dopiero wykaże to rezonans - przyznał w rozmowie na kanale "Super Expressu" na YouTube.

Szczególnie boi się kontuzji Świderskiego. Wydaje się dużo poważniejsza, bo jak przekazał selekcjoner Michał Probierz, napastnik podkręcił staw skokowy. Poza tym doznał jej nie w starciu z rywalem, ale kiedy świętował zdobycie bramki. Sytuacja przypomniała uraz Bartosza Kapustki sprzed trzech lat z meczu z Florą Tallinn w el. do Ligi Mistrzów.

- Ja rozumiem Świderskiego. Strzelił bramkę, euforia nieprawdopodobna i nie panował nad sobą. Mam nadzieję, że to będzie chwilowa przerwa i szybko dojdzie do zdrowia. Ale nie mam do niego pretensji, że się cieszył. No cieszył się, była jakaś nierówność, stało się... - skomentował Tomaszewski.

Tomaszewski wprost o Lewandowskim. "Wszyscy się go boją"

Ostatecznie nasi kadrowicze wygrali oba sparingi przed Euro, mimo że przez większość czasu Lewandowski był poza boiskiem. Tomaszewski dostał więc pytanie, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie bez naszego kapitana. - Nie. Moim zdaniem Robert Lewandowski jest najlepszym polskim piłkarzem w historii. Jego się w dalszym ciągu wszyscy boją. Dam tutaj dwa przykłady - jak był jeden Piątek i jeden Buksa. W meczu z Ukrainą. Buksa wyszedł sam na sam i jestem przekonany, że gdyby był to Robert Lewandowski, zamieniłby to na bramkę. Tak samo z Turcją Urbański dał kapitalne podanie do Piątka, wyszedł sam na sam i gdyby to był Lewandowski, byłby gol - przekonywał.

Legendarny bramkarz skrytykował także taktykę Michała Probierza. Jego zdaniem wystawianie dwóch środkowych napastników jest błędem. - Lewandowski musi grać sam, bo ten drugi napastnik tylko mu przeszkadza, a do tego zabiera miejsce pomocnikowi - podkreślił stanowczo.