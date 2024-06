O kontuzji Lewandowskiego pisze cały świat. W Katalonii panika!

Reprezentacja Polski pokonała w poniedziałek Turcję 2:1 w swoim ostatnim sprawdzianie przed rozpoczynającymi się w piątek finałami Euro 2024. Gole dla biało-czerwonych zdobyli Karol Świderski i Nicola Zalewski, ale nie ma co ukrywać - to nie oni byli bohaterami zagranicznej prasy. Ta skupiła się na kontuzji Roberta Lewandowskiego.

Media piszą o kontuzji Lewandowskiego.

Nie tak kapitan polskiej reprezentacji wyobrażał sobie swój 150. występ w narodowych barwach. Co prawda zakończył go z asystą, ale z powodów zdrowotnych jeszcze w pierwszej połowie musiał opuścić boisko. To fakt, który odnotowały media poza granicami naszego kraju.

"Turniej nawet się jeszcze nie rozpoczął, a klub z Barcelony już musiał opłakiwać kontuzję. Robert Lewandowski musiał zostać zmieniony w meczu towarzyskim reprezentacji Polski z Turcją. Polak doznał urazu mięśniowego w 32. minucie, usiadł na murawie i został zastąpiony przez Urbańskiego. Co ciekawe, zaledwie 10 minut wcześniej trener Probierz z powodu kontuzji musiał zastąpić innego napastnika" - pisze kataloński "Sport", zaznaczając jednocześnie, że Lewandowski opuścił boisko o własnych siłach, ale z wyraźnymi oznakami niepokoju.

Francuski "L'Equipe" zauważa, że Polska 25 czerwca zmierzy się właśnie z Francją. Pisze, że w naszym kraju nadchodzą dni niepokoju.

"W oczekiwaniu na los swojego kapitana, najbliższe dni będą stresujące dla polskich Orłów, którzy zmierzą się z Les Bleus 25 czerwca i mogą nie być w stanie liczyć na swojego najlepszego strzelca wszech czasów. W wieku 35 lat napastnik Barcy spodziewa się zagrać w swoich ostatnich dużych międzynarodowych zawodach z reprezentacją narodową" - czytamy na stronie dziennika.

"W Polsce hekatomba! Dopiero okaże się, jak poważny jest to cios. Na kilka dni przed niedzielnym meczem otwarcia z Holandią (15:00) może to być tylko środek ostrożności. W każdym razie przyszli przeciwnicy Les Bleus nie zostali oszczędzeni" - komentuje inne francuskie medium, news.maxifoot.fr.

Kontuzję Lewandowskiego odnotowali także w pozostałych krajach, z którymi Polacy zmierzą się na Euro. "Sześć dni przed pierwszym występem Polski na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, kraj musi martwić się o swojego kapitana i absolutną gwiazdę: Robert Lewandowski musiał przedwcześnie opuścić boisko z kontuzją w ostatnim teście przed finałowym turniejem w Niemczech" - tak o problemie zdrowotnym napastnika pisze austriacki Sky Sport.

"Sprawy nie układają się po myśli Polski. Na sześć dni przed meczem z Holandią na mistrzostwach Europy z gry wypadł kolejny zawodnik. Robert Lewandowski musiał zostać zmieniony po nieco ponad pół godzinie" - odnotowuje holenderski portal vi.nl.

To właśnie od meczu z Holandią - 16 czerwca w Hamburgu - reprezentacja prowadzona przez Michała Probierza rozpocznie swój udział w Euro 2024. Biało-czerwoni za kadencji obecnego selekcjonera rozegrali osiem meczów i ani jednego nie przegrali.