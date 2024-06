Tak Kulesza skomentował grę kadry. Cała Polska na to czekała

Reprezentacja Polski w ostatnim meczu towarzyskim przed Euro 2024 pokonała 2:1 Turcję po bramkach Karola Świderskiego oraz Nicoli Zalewskiego (dla rywali trafił Baris Alper Yilmaz). W ten sposób przedłużyła passę bez porażki do ośmiu spotkań i może z optymizmem czekać na inaugurację turnieju w Niemczech.

"Zwycięstwa z Ukrainą i Turcją poprawiły humory po nieudanych eliminacjach, dlatego przed wyjazdem Polaków na Euro pół żartem, ale trochę też na serio można napisać: Holendrzy, Austriacy i Francuzi - bójcie się! (...) Tak czy owak - na Euro szykujemy się w lepszych humorach niż tydzień temu, dwie wygrane z finalistami imprezy i pięć strzelonych bramek to dobre wyniki. Oby tylko wszyscy piłkarze byli zdrowi" - tak pisał o ostatnich dokonaniach kadry Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Cezary Kulesza podsumował mecz Polska - Turcja. "Udany sprawdzian"

Zadowolenia z poczynań drużyny narodowej nie ukrywa prezes PZPN Cezary Kulesza, który zabrał głos tuż po meczu z Turcją. "Odwaga i pewność siebie. Taką reprezentację chcemy oglądać! Udany ostatni sprawdzian przed Euro 2024. Dziękujemy Panowie! Teraz misja Niemcy" - napisał na Twitterze. Jego wpis wydaje się nieco bardziej szczery niż te po poprzednich meczach kadry. Wówczas kibice i eksperci pisali o "korpomowie" albo tekstach wygenerowanych przez Chat GPT. Bardziej emocjonalny wpis zdecydowanie przypadnie im zatem do gustu.

Jeśli przed startem mistrzostw Europy coś może spędzać sen z powiek sztabowi szkoleniowemu oraz kibicom, to jest to sytuacja zdrowotna niektórych graczy. Podobnie jak po meczu z Ukrainą, tak i po spotkaniu z Turcją kilku z nich narzeka na kontuzje. Aczkolwiek Michał Probierz przekonuje, że nie ma powodu do niepokoju.

Michał Probierz o kontuzjach w reprezentacji Polski. "Wierzę, że dojdą do pełni zdrowia"

- Robert Lewandowski ma lekki uraz i nie powinno być problemów. Karol Świderski podkręcił staw skokowy i dopiero po badaniach będę wiedział więcej. Paweł Dawidowicz też doznał lekkiego urazu, ale wierzę, że wszyscy dojdą po kilku dniach do pełni zdrowia - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej.

Pierwszy mecz Euro 2024 Polacy rozegrają 16 czerwca, ich rywalem będzie Holandia. Później zmierzą się z Austrią (21 czerwca) oraz Francją (26 czerwca).