Magia, magia, po prostu magia! Kosmiczny gol Zalewskiego na wagę zwycięstwa [WIDEO]

Reprezentacja Polski wygrała 2:1 z Turcją w ostatnim meczu towarzyskim przed Euro 2024. W pierwszej połowie bramkę w 12. minucie zdobył Karol Świderski po zgraniu od Roberta Lewandowskiego. Jednak następnie z powodu kontuzji on i Robert Lewandowski musieli opuścić boisko. W drugiej połowie Turcy mocno naciskali i ostatecznie doprowadzili do wyrównania. Jednak ostatnie słowo w tym meczu należało do piłkarzy Michała Probierza.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Strzelczyk wyznaje: Jestem romantyczką! Wierzę, że Euro będzie niezapomniane

Nicola Zalewski z golem dającym zwycięstwo w meczu Polska - Turcja

W 90. minucie spotkania Sebastian Szymański posłał z prawej strony boiska dokładny przerzut na lewe skrzydło do Nicoli Zalewskiego. Zawodnik AS Romy elegancko przyjął piłkę zewnętrzną częścią stopy, ruszył z piłką między kilkoma rywalami, wpadł w pole karne i mierzonym strzałem zdobył bramkę na 2:1! Tym samym zapewnił Polsce wygraną w ostatnim sparingu przed Euro 2024. Było to debiutanckie trafienie Zalewskiego w jego 18. występie w narodowych barwach.

Teraz na pewno polscy kibice, selekcjoner Michał Probierz oraz jego sztab będą czekać na informacje o stanie zdrowia Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego. Czy obaj napastnicy i Taras Romańczuk będą w stanie zagrać w pierwszym meczu Euro 2024, który zostanie rozegrany już w niedzielę 16 czerwca o 15:00 z Holandią?

Po tym spotkaniu Polacy zagrają w grupie D jeszcze z Austrią (21 czerwca) oraz Francją (25 czerwca). Dotychczas kadra pod wodzą Michała Probierza rozegrała osiem meczów, z których sześć wygrała, a dwa zremisowała.

Relacje z Euro 2024 można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.