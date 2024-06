Trzy gole w meczu Polska - Turcja! Eksplozja radości w 90. minucie

W piątek reprezentacja Polski pokonała 3:1 Ukrainę, znacząco poprawiając nastroje wokół drużyny narodowej przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy w Niemczech. W poniedziałek podopiecznych Michała Probierza czekała próba generalna przed tym turniejem przeciwko Turcji. Selekcjoner tym razem postawił na sprawdzone nazwiska i posłał do boju taką samą jedenastkę jak podczas marcowego barażu z Walią. - Do każdego meczu podchodzę tak samo. Dobrze przygotowaliśmy piłkarzy do tego spotkania, ale będziemy kontrolować ich sytuację. Mamy grupę sprawdzonych zawodników i czas na nich, aby pokazać się z dobrej strony - tłumaczył Probierz przed meczem przed kamerami TVP Sport.

Choć obie drużyny nie bawiły się w krótkie rozegranie piłki przy wysokim pressingu rywali, to lepiej w to spotkanie weszli Turcy, którzy w większym stopniu kontrolowali grę. Polacy za długo przetrzymywali piłkę w środku pola, już w pierwszych minutach niebezpieczne straty zaliczyli Bartosz Slisz i Jakub Piotrowski.

Gol okupiony urazem. Polska zamarła

W końcu, w 12. minucie, Jan Bednarek przedstawił różnicę między "lagą" a długim, precyzyjnym podaniem, które kierował do wybiegającego na wolne pole Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski naciskał defensora gości, dzięki czemu piłka trafiła do Karola Świderskiego. 27-latek spokojnym strzałem lewą nogą pokonał tureckiego golkipera Merta Gunoka, dając nam prowadzenie. Niestety serca polskich kibiców zamarły, gdy Świderski padł na murawę - w trakcie radości po bramce doznał urazu kostki. Po pomocy fizjoterapeutów wrócił do gry, ale kilka minut później i tak zmienił go Krzysztof Piątek. Pierwsze, nieoficjalne informacje, mówią o tym, że Świderskiego czeka kilka dni przerwy.

Wracając do meczu - Polacy prowadzili 1:0, goście dążyli do wyrównania. Każdy atak tureckiej drużyny przechodził przez jej kapitana Hakana Calhanoglu. Piłkarz Interu Mediolan najpierw świetnym podaniem prostopadłym obsłużył Kerema Akturkoglu, a potem sam spróbował zaskoczyć Wojciecha Szczęsnego, ale ten nie dał się pokonać. Trzeba jednak przyznać, że jakość piłkarska Calhanoglu mogła imponować.

Po upływie dwóch kwadransów do gry zaczął przygotowywać się kolejny rezerwowy Kacper Urbański, co ponownie zwiastowało złe wieści. Polska wstrzymała oddech, gdy sędzia techniczny podniósł tablicę z czerwonym numerem dziewięć, oznaczającym, że to Robert Lewandowski opuści boisko. Nasz kapitan sygnalizował problem z mięśniem dwugłowym. W końcówce pierwszej połowy Turcy próbowali jeszcze doprowadzić do wyrównania, ale dobrą formę tego wieczoru potwierdził Szczęsny.

Wojciech Szczęsny - tryb turniejowy włączony

W przerwie Probierz postanowił zostawić w szatni kolejnych istotnych graczy, w tym m.in. Piotra Zielińskiego, i po zmianie stron Turcy mieli sporą przewagę w kulturze gry. Wciąż dość swobodnie rozgrywali piłkę na naszej połowie, a my mieliśmy problem z pierwszym podaniem na połowę rywala. W pewnym momencie po raz kolejny uratował nas Szczęsny, który wybronił sytuację sam na sam z Barisem Yilmazem. O formę naszego bramkarza przed Euro 2024 możemy być spokojni. Później zatrzymał także celny strzał zza szesnastki gracza Realu Madryt Ardę Gulera.

W 67. minucie Polacy przeprowadzili najlepszą akcję w tym spotkaniu. Jakub Moder prostopadle zagrał do Sebastiana Szymańskiego, ten w tempo podał do wychodzącego sam na sam Urbańskiego, ale młody pomocnik Bolonii nie zdołał pokonać bramkarza rywali.

To się niestety zemściło w 78. minucie, gdy Szczęsny musiał w końcu skapitulować. Zbyt łatwą stratę własnej połowie zanotował Szymański. Z piłką na linii pola karnego znalazł się Yilmaz, który skorzystał z rykoszetu od nogi Bartosza Salamona i tym razem pokonał naszego golkipera. Turcy wyrównali i był to gol zdecydowanie zasłużony. Chwilę później bramkarza Juventusu uratowała poprzeczka, gdy zostawił pustą bramkę po interwencji za szesnastką.

W ostatnich minutach dobrą okazję miał Krzysztof Piątek, którego wyśmienitym długim podaniem obsłużył Urbański, popisując się przy tym fenomenalnym przyjęciem kierunkowym piętą. Niestety Piątek tej sytuacji nie wykorzystał, ale lepszym wykończeniem popisał się w 90. minucie Nicola Zalewski. Gracz Romy otrzymał piłkę z lewej strony, od razu zszedł do środka i po pokonaniu kilkunastu metrów przygotował sobie okazję do uderzenia sprzed bramki. Ze spokojem oraz jakością pokonał golkipera Turcji precyzyjnym strzałem wewnętrzną częścią stopy.

Do Niemiec jedziemy po dwóch zwycięstwach w meczach towarzyskich - 3:1 z Ukrainą i 2:1 z Turcją. Teraz trzymamy kciuki za zdrowie naszych zawodników. Pierwszy mecz grupowy z Holandią już w niedzielę 16 czerwca. Turniej w Niemczech rozpocznie się w piątek 14 czerwca od meczu gospodarzy ze Szkocją.