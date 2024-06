Polska - Turcja. Ostatni sprawdzian przed Euro. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Holandia, Austria oraz Francja - oto grupowi rywale Polaków na Euro w Niemczech. Zespół Michała Probierza pierwszy mecz na turnieju rozegra już w niedzielę 16 czerwca.

Polska zagra z Turcją. Ostatni sprawdzian przed Euro 2024

Trzy dni temu na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski rozegrała przedostatni mecz towarzyski przed mistrzostwami Europy. Biało-Czerwoni wygrali 3:1 z Ukrainą, jednak okupili to spotkanie kilkoma kontuzjami. Najpoważniejszej doznał Arkadiusz Milik, który nie zagra na Euro. Ponadto Michał Probierz dał szansę debiutantom - Kacprowi Urbańskiemu i Jakubowi Kałuzińskiemu. Szczególnie ten pierwszy zaprezentował się bardzo dobrze.

W poniedziałek Polaków czeka ostatni sprawdzian przed Euro. Ich rywalem będą Turcy, którzy przez ostatnie kilka dni przygotowywali się do mistrzostw w Opalenicy. Przed tygodniem rozegrali też mecz towarzyski z Włochami, który zakończył się remisem 0:0.

Czy Michał Probierz zamierza przeciwko Turcji oszczędzać najważniejszych zawodników? - Kontuzji można doznać nawet na treningu. Nie zrobimy czegoś takiego, by kogoś wyłączyć. Jeśli w poniedziałek rano doktor powie mi, kto jest do dyspozycji w 100 procentach, to będzie w opcji do gry. Ci zawodnicy, którzy będą zdrowi, na pewno zagrają, albo będą do dyspozycji - mówił selekcjoner na przedmeczowej konferencji i dodał, że najpewniej na boisku pojawi się Robert Lewandowski.

Polska - Turcja. Gdzie i kiedy oglądać ostatni mecz towarzyski przed mistrzostwami? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Początek starcia z Turcją zaplanowano na poniedziałek 10 czerwca na godzinę 20.45. Transmisję przeprowadzi TVP 1, TVP Sport oraz platforma sporttvp.pl. Relacja na żywo także na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszamy do śledzenia!