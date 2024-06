Rywale Polaków oblali ostatni test. O krok od blamażu

Sparingowi rywale Francji przed mistrzostwami Europy nie robią wielkiego wrażenia. W środę podopieczni Didiera Deschampsa pokonali Luksemburg 3:0. Choć tamtejszy futbol poczynił w ostatnich latach ogromne postępy, to dalej jest to reprezentacja z 87. miejsca w rankingu FIFA. Kanadyjczycy sklasyfikowani są wyżej, bo na 49. miejscu. Wciąż jest to kadra, która nie powinna sprawić Francji większych problemów, ostatnio Kanadyjczycy przegrali z innym grupowym rywalem Polaków - Holandią - aż 0:4.

Kanada postawiła się Francji. Rywale Polaków bez błysku

Tak jak reprezentanci Polski wykorzystali mecz z Ukrainą (3:1), żeby pokazać się z jak najlepszej strony Michałowi Probierzowi, tak piłkarze francuscy od początku meczu nie prezentowali zbyt wysokiej formy. Do przerwy nie potrafili stworzyć większego zagrożenia pod kanadyjską bramką. W ich składzie brakowało największych gwiazd - na ławce zaczął m.in. Kylian Mbappe - ale kibice i tak mieli prawo oczekiwać dużo więcej.

Po przerwie mecz się trochę ożywił. Najpierw Francja była bardzo blisko strzelenia gola, ale obrońcy zdołali opanować piłkę po błędzie kanadyjskiego bramkarza. Już chwilę później... Kanada mogła wyjść na prowadzenie. Strzał Liama Millara z dystansu zatrzymał się dopiero na poprzeczce.

W 62. minucie z francuskimi kibicami pożegnał się Olivier Giroud. Piłkarz AC Milan zakończy karierę reprezentacyjną po mistrzostwach Europy. Później to reprezentacja Kanady częściej stwarzała zagrożenie pod bramką, co nie najlepiej świadczy o postawie podopiecznych Didiera Deschampsa w tym spotkaniu.

Francuzi kończą przygotowania. Tylko remis w meczu z Kanadą. Mbappe nie pomógł

W 74. minucie na boisku pojawił się Kylian Mbappe, na co żywiołowo zareagowała publiczność w Bordeaux. Wejście największej gwiazdy nie odmieniło jednak losów tego spotkania. Już pięć minut później Kanada ponownie miała świetną okazję na strzelenie gola. Doskonałą interwencją popisał się William Saliba, który zablokował podanie Davida Jonathana, po którym Jonathan Osorio stanąłby przed pustą bramką. W doliczonym czasie gry to Francja miała stuprocentową okazję na strzelenie gola, ale strzał głową Kolo Muaniego przeleciał obok słupka. Do końca meczu wiele już się nie wydarzyło. Francja zawiodła i jedynie zremisowała z Kanadą 0:0. Kolejne spotkanie zagra już z Austrią na mistrzostwach Europy.

Wnioski dla reprezentacji Polski? Reprezentacja Kanady na pewno pokazała, że grając przeciwko najlepszym, da się powalczyć o dobry wynik. Oczywiście w tym meczu widać było różny stopień zaangażowania, ale Michał Probierz powinien wyciągnąć kilka przydatnych lekcji z tego spotkania.

Francja - Kanada 0:0