Matty Cash na wylocie?! Już go wycenili

Matty Cash dość niespodziewanie nie otrzymał od Michała Probierza powołania na zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro 2024. 26-latek stał się więc "wielkim nieobecnym" kadry, a kolejni eksperci rozkładali brak obrońcy na czynniki pierwsze. Brak powołania nie oznacza jednak, że Cash stracił markę w Europie, bo za chwile może stać się bohaterem wielkiego transferu.

Matty Cash wyceniony. Nieobecny w reprezentacji Polski bohaterem wielkiego transferu?

Już niedługo po powołaniach w zagranicznych mediach pojawiło się sporo plotek o rzekomym transferze Matty'ego Casha. Gianluca di Marzio informował, że obrońca Aston Villi stał się jednym z celów transferowych AC Milanu i już tego lata może zamienić Anglię na Włochy.

Włoski dziennikarz przekazał, że oczekiwania finansowe Aston Villi są naprawdę duże i na razie odstraszyły Milan w walce o obrońcę. Teraz "La Gazzetta dello Sport" donosi, że mediolańczycy nadal czynią starania, by pozyskać zawodnika, a Anglicy oczekują za niego aż 30 milionów euro.

Gdyby faktycznie Cash zmienił klub za takie pieniądze, to stałby się czwartym najdroższym zawodnikiem w historii Polski. Drożej sprzedawano tylko Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony, Krzysztofa Piątka z Genui do AC Milanu i Arkadiusza Milika z Ajaxu Amsterdam do Napoli.

Najdroższe transfery polskich zawodników (w euro):

1. Robert Lewandowski - 50 mln, z Bayernu Monachium do FC Barcelony

2. Krzysztof Piątek - 35 mln, z Genui do AC Milanu

3. Arkadiusz Milik - 32 mln, z Ajaxu Amsterdam do Napoli

4. Grzegorz Krychowiak - 27,5 mln, z Sevilli do PSG

5. Jakub Kiwior - 25 mln, ze Spezii do Arsenalu

Na razie nie wiadomo, czy Cash faktycznie zmieni klub i zostanie nowym zawodnikiem AC Milanu, czym wskoczy do czołówki polskich transferów. Kontrakt zawodnika z Aston Villą obowiązuje do czerwca 2027 roku, a w klubie Birmingham obrońca zagrał już 142 mecze, w których zdobył dziewięć goli i zaliczył dziesięć asyst.