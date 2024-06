Zachował się jak Batory w porcie. Nie wszyscy Polacy zasłużyli na wysokie noty [OCENY]

Reprezentacja Polski pokonała Ukrainę 3:1 w meczu towarzyskim rozegranym w piątek w Warszawie. Polacy wygraną przypieczętowali już w 32 minut, bo tylko tyle im zajęło, by w dobrym stylu strzelić rywalowi trzy gole. Piłkarze Michała Probierza dobrze radzili sobie zespołowo w pressingu, czy defensywie, czym potrafili zakrywać indywidualne błędy, które zdarzały się polskim obrońcom. Kolejny mecz Polacy zagrają w poniedziałek, gdy na Narodowym zmierzą się z Turcją.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymański już myśli o współpracy z Mourinho. Co za słowa

Oto nasze oceny dla reprezentacji Polski za mecz z Ukrainą (skala 1-6):

Łukasz Skorupski - 4+

Przy golu raczej bez szans, ale wybronił też dwie inne świetne szanse dla Ukrainy. W pierwszej połowie zatrzymał strzał z bliska Oleksandra Tymczyka, w drugiej, już w doliczonym czasie gry, zatrzymał jednego z rywali w sytuacji sam na sam. Nie miał wiele pracy, ale gdy trzeba było, stawał na wysokości zadania.

Sebastian Walukiewicz - 3+

Chyba najlepszy z polskich stoperów z wyjściowej jedenastki, choć także nie ustrzegł się błędów. To jego przytomne zachowanie po rzucie rożnym przyniosło Polakom pierwszego gola, ale też później popełnił dwie groźne straty na własnej połowie. Od 30. minuty spisywał się jednak pewnie i bez większych pomyłek. Zmieniony w 60. minucie i kto wie, czy nie przypieczętował swoim występem wyjazdu na Euro.

Bartosz Salamon - 2

W początkowym fragmencie miał troszkę szczęścia do decyzji sędziowskich, ale ogólnie zaczął nieźle, później jednak było tylko gorzej, bo miał ogromne problemy z Artemem Dowbykiem. Zachował się niezrozumiale, jak Batory w porcie, przy golu napastnika Arsenalu, w drugiej połowie jakby nie nadążał za tym, co się dzieje na boisku. Popełniał też sporo błędów, jak choćby gdy wyłożył piłkę na strzał Michajło Mudrykowi. Wyglądał źle, choć pozostało bez konsekwencji.

Jakub Kiwior - 2+

Też nie zaliczył dobrego występu. Odpuścił przy golu dla Ukrainy, jego błąd w pojedynku z Dowbykiem dał też sytuację stuprocentową Oleksandrowi Tymczykowi. Na przełomie pierwszej i drugiej połowy zaliczył kilka dobrych interwencji, ale później znów zaczął mieć sporo problemów, choćby w doliczonym czasie gry przepuścił podanie do wychodzącego sam na sam Ukraińca, co uratował dobrym wyjściem Skorupski. Nie był to występ godny zawodnika Arsenalu.

Michał Skóraś - 3-

Miał perfekcyjne dośrodkowanie do Tarasa Romanczuka z rzutu wolnego, które dało Polakom trzeciego gola, ale ogólnie to tyle z pozytywów i jego występ nie był najlepszy. Mało widoczny z przodu, jego dośrodkowania z gry były konsekwentnie blokowane, a i też zmarnował na początku drugiej połowy dobrą szansę po akcji Nicoli Zalewskiego. Oddał też niegroźny strzał z dystansu. Mało.

Piotr Zieliński - 5

Pewność w rozegraniu i dryblingu w środku pola, konkrety z przodu. Piotr Zieliński zaliczył bardzo dobry występ, który udokumentował bramką na 2:0 po bardzo precyzyjnym centrostrzale. To nie był jedyny raz, gdy groźnie uderzał z dystansu. Pokazał klasę, której od niego oczekujemy.

Taras Romanczuk - 4

W wyjątkowym dla siebie meczu dostał szansę od pierwszej minuty i ją wykorzystał. Asekurował zdecydowanie bardziej ofensywnie usposobionych piłkarzy, jak Zieliński, Szymański czy Urbański, a do tego dołożył gola głową na 3:0 po stałym fragmencie gry. Oby tylko ten uraz stawu skokowego, którego doznał na początku drugiej połowy, nie okazał się poważny. Niewykluczone jednak, że mógł się lepiej ustawić przy golu dla Ukrainy, aczkolwiek o to należy zapytać już trenera Probierza.

Nicola Zalewski - 4+

W Romie niby nie gra zbyt wiele i ma zmienić latem klub, a na zgrupowaniu kadry znowu jest jednym z wiodących zawodników. Dobrze szarpał lewym skrzydłem, potrafił też celnie dograć w pole karne. Stworzył w ten sposób sytuację stuprocentową Adamowi Buksie w 15. minucie, a w drugiej połowie dobrą szansę miał też po jego akcji Michał Skóraś. Sporo dryblował, ale z powodzeniem, a do tego od czasu do czasu też skutecznie pomagał w defensywie. Także w jego wypadku trzeba jednak mieć na dzieję, że zszedł w 72. minucie tylko z powodu mocnego skurczu, a nie jakiejś kontuzji mięśniowej.

Sebastian Szymański - 3

To po jego dośrodkowaniu z rzutu rożnego padła pierwsza bramka dla Polski, w drugiej połowie zacentrował z tego elementu na głowę Adama Buksy. I choć momentami bywał aktywny, to niewiele z tego wynikało. Z tercetu z Zielińskim i Urbańskim wypadł najsłabiej.

Adam Buksa - 3+

Nie zaczął tego meczu najlepiej. W 5. minucie zepsuł kontrę rozpoczętą przez Szymańskiego, dziesięć minut później nie wykorzystał sytuacji sam na sam z ukraińskim bramkarzem. Później jednak toczył bardzo wiele walki z ukraińskimi obrońcami, wygrywał sporo pojedynków, ale gdy potrafił wywalczyć niejeden stały fragment gry, to już z piłką nie szło mu najlepiej. Dopiero pod koniec spotkania wymienił dobrze piłkę z Robertem Lewandowskim, co zakończyło się groźnym strzałem kapitana kadry. Sam Buksa miał w drugiej połowie jeszcze sytuacje po rzucie rożnym, ale ponownie lepszy od niego okazał się ukraiński bramkarz.

Arkadiusz Milik - bez oceny.

Największy pechowiec tego meczu. Już w 1. minucie doznał najprawdopodobniej kontuzji kolana, po której nie był w stanie postawić nogi na ziemi. A że zrywał już dwukrotnie więzadło krzyżowe w kolanie, trudno się nie niepokoić. Oby ten najgorszy scenariusz go ostatecznie ominął, jednak wyglądało to na tyle źle, że być może właśnie poznaliśmy jednego z zawodników, którzy nie zagrają na Euro 2024.

Rezerwowi:

Kacper Urbański - 4+

Bardzo dobry debiut 20-latka z Bolonii. Choć wejść na plac gry musiał awaryjnie już w 5. minucie za kontuzjowanego Arkadiusza Milika, to w ogóle nie widać było, żeby był w jakikolwiek sposób speszony. Był aktywny, lubił brać odpowiedzialność za grę na własne barki, tworzył akcje lewą stroną z Nicolą Zalewskim, rozkręcał się z minuty na minutę. Zabrakło tylko troszkę konkretów, choć statystycy zaliczą mu asystę przy centrostrzale Piotra Zielińskiego na 2:0. W 60. minucie Michał Probierz, że występu Urbańskiego mu wystarczy i widział wystarczająco dużo.

Bartosz Bereszyński - 2+

Nie był wzmocnieniem polskiej obrony, gdy pojawił się po godzinie gry na boisku w miejsce Sebastiana Walukiewicza. Widać, że "Bereś" w ostatnim czasie nie jest w najwyższej formie, co widać również we Włoszech.

Jakub Kałuziński - 2

W debiucie źle przywitał się z boiskiem, zaliczając groźną stratę na 30. metrze przed własną bramką. Później schował się i nie był widoczny. To go mocno różniło od Kacpra Urbańskiego.

Jakub Moder - 2+

Miał jeden dobry powrót do obrony, jeden niezły przerzut, ale nie można było powiedzieć, że wyglądał lepiej choćby od Tarasa Romanczuka. Trudno zrezygnować z takiego piłkarza jak Moder, ale trzeba go na nowo wymyślić dla tej reprezentacji i na razie jest z tym problem.

Robert Lewandowski - 2+

Nie była to dobra zmiana kapitana reprezentacji Polski. Jakby trochę przemotywowany, szarpał, ale nie podejmował dobrych decyzji na boisku, niepotrzebnie sporo "sędziował", zwalniał grę. Na plus jedynie uderzenie z 86. minuty, które z trudem obronił ukraiński bramkarz.

Tymoteusz Puchacz - 3+

Wszedł jako ostatni z rezerwowych, ale grał przez około 20 minut. Mimo to oddał jeden groźny strzał z dystansu, dobrze też wracał do defensywy, wykorzystując, że ma sporo paliwa w baku.