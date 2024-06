Tego o Probierzu na pewno nie wiedziałeś. "Mówienie było dla mnie problemem"

Michał Probierz we wrześniu zeszłego roku został selekcjonerem reprezentacji Polski. I już może pochwalić się sukcesem, jakim było wygranie baraży i wywalczenie rzutem na taśmę awansu na Euro 2024. Stanie zatem przed wyjątkową szansą na poprowadzenie kadry podczas wielkim turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz nie czekał na pytania, sam się odpalił: Dajcie im spokój

Tym wyznaniem Michał Probierz zaskoczył. "Samo mówienie było dla mnie dużym problemem"

Jako piłkarz Probierz nigdy nie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji. Występował wyłącznie w drużynach młodzieżowych, a na zgrupowania przyjeżdżał jako zawodnik klubów ze Śląska. Z tego regionu zresztą pochodzi i w pewnym sensie przysporzyło mu to trochę problemów.

W programie "Dwa Fotele" na kanale Meczyki.pl na YouTubie Probierz zdradził, że wiele lat temu miał pewien kompleks. - Jak miałem 15-16 lat, to mówiłem tylko po śląsku. Nie potrafiłem tak dobrze mówić po polsku. (...) Później zacząłem jeździć na reprezentację i zobaczyłem, jakie mi to sprawia problemy w rozmowie. (...) Samo mówienie było dla mnie dużym problemem, zwłaszcza na początku - wyznał.

Z czasem znalazła się osoba, która powiedziała mu, jak może się z tym uporać. - Jak pojechałem do Zabrza do szkoły, to poznałem tam fenomenalną nauczycielkę. (...) Poleciła mi, abym dużo czytał i robił to na głos - wyjaśnił.

Zaskakujące słowa do Michała Probierza. "I tak się nie będziesz umiał"

Rozwijająca się kariera piłkarska sprawiła, że Probierz miał coraz mniej czasu na szkołę i naukę. Ale dzięki wspomnianej nauczyciele wyrobił sobie pewien nawyk. - Jak już zacząłem jeździć na kadrę, to powiedziała mi: "I tak się nie nauczysz, nie będziesz umiał, to przynajmniej książki czytaj". Wciągnęło mnie to, zacząłem czytać regularnie - zdradził. Po książki chętnie sięga do dziś.

Probierz przygodę z reprezentacjami młodzieżowymi zakończył na kadrze do lat 21. Wiele lat później został jej selekcjonerem i to stamtąd trafił do seniorskiej reprezentacji. Tę niebawem poprowadzi na Euro 2024, pierwszy mecz Polacy rozegrają 16 czerwca z Holandią.