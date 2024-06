PZPN reaguje na śmierć polskiego żołnierza. Kulesza przekazał ważne informacje

Cała Polska opłakuje śmierć polskiego żołnierza, który oddał życie, broniąc naszej granicy z Białorusią. Mężczyzna pod koniec maja został zaatakowany nożem przez próbującego sforsować zabezpieczenia migranta i trafił do szpitala. Niestety nie udało się go uratować. - Z przykrością informujemy, że 6 czerwca w godzinach popołudniowych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, otoczony wsparciem rodziny i żołnierzy zmarł ugodzony nożem żołnierz 1 Brygady Pancernej. Pomimo udzielonej pomocy w rejonie bandyckiego ataku na granicy z Białorusią i wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Reprezentacja Polski uczci pamięć zmarłego żołnierza. Cezary Kulesza przekazał ważną wiadomość ws. meczu z Ukrainą

Do ataku doszło nad ranem 28 maja w okolicach Dubicz Cerkiewnych. - Cios został zadany przez sprawcę z zaskoczenia, po przełożeniu ręki przez płot. Pierwszej pomocy udzieliła żołnierzowi funkcjonariuszka Straży Granicznej - przekazał w środowym komunikacie rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Żołnierz najpierw trafił do szpitala w Hajnówce, a następnie został przewieziony do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie zmarł.

Pamięć polskiego żołnierza postanowił uhonorować także Polski Związek Piłki Nożnej. W środę głos w tej sprawie zabrał prezes Cezary Kulesza. - Jutrzejszy mecz z Ukrainą zostanie poprzedzony minutą ciszy dla uczczenia pamięci żołnierza 1 Brygady Pancernej, który zmarł w szpitalu wskutek ugodzenia nożem w trakcie służby na granicy z Białorusią. Składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego. Cześć jego pamięci - napisał w portalu X.

Towarzyski mecz z Ukrainą, podczas którego piłkarze i kibice uczczą zmarłego żołnierza, odbędzie się w piątek 7 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie to pierwszy z dwóch zaplanowanych sparingów przed rozpoczęciem zmagań w fazie grupowej Euro 2024. Początek o godz. 20:45. Z kolei w poniedziałek 10 czerwca Polacy podejmą reprezentację Turcji.