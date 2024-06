Ukraińskie święto na meczu Polski. "Liczba będzie sporo większa"

Mimo tragicznej sytuacji i ciągnącej się wojny Ukraińcy starają się żyć normalnie. Podobnie dzieje się w sporcie. Mecze bywają przerywane przez alarmy rakietowe, ale rozgrywki sportowe odbywają się zgodnie z kalendarzem, choć sportowcy często trenują za granicą. W takich warunkach awans Ukrainy na Euro 2024, która wszystkie mecze eliminacji rozgrywała poza terytorium swojego kraju, można uznać za gigantyczny sukces. Tym sukcesem piłkarze Serhija Rebrowa mogą teraz cieszyć się z kibicami.

Do kompletu sporo brakuje

Ukraina, która kwalifikacje zakończyła na trzecim miejscu (za Anglią i Włochami) w grupie, o udział w mistrzostwach Europy musiała bić się w barażach. Tam pokonała najpierw Bośnię i Hercegowinę (2:1), a potem Islandię (2:1). Ten drugi mecz odbywał się we Wrocławiu. Na tamtejszym stadionie zasiadło wtedy aż 30 tys. widzów, z czego zdecydowana większość z Ukrainy.

Tak się złożyło, że na początku czerwca szykująca się do Euro Ukraina gra z państwami, gdzie w czasie wojny schroniło się najwięcej jej obywateli, czyli z Niemcami oraz Polską. Według danych Eurostatu w tym pierwszym kraju od momentu wojny "status ochrony tymczasowej w UE" dostało prawie 1,3 mln osób, w Polsce było to ponad 950 tys.

Z Niemcami Ukraina grała w poniedziałek i szczęśliwie zremisowała 0:0. Na stadionie w Norymberdze zasiadło w sumie 44 tys. fanów. Organizatorzy nie podali jednak, ilu fanów stanowili Ukraińcy.

Jeśli chodzi o Polskę, to - jak dowiaduje się Sport.pl - na PGE Narodowym w piątek (7.06) ma zasiąść około 45 tysięcy osób, przynajmniej tyle biletów sprzedało się do czwartku. Jak przekazał nam PZPN, na to spotkanie bardzo szybko wyprzedała się strefa przeznaczona dla gości, na którą składa się kilku sektorów za bramką od strony północnej. Według naszych informacji sprzedano na nią całą pulę dwóch i pół tysiąca biletów.

Kilka tysięcy kibiców gości na Narodowym

Ukraińcy, którzy mają nadany PESEL, mogli też kupować bilety sprzedawane przez PZPN na dowolny sektor na Stadionie Narodowym. Finalnie liczba gości na obiekcie będzie sporo większa, być może nawet znacznie przekroczy pięć tysięcy osób.

Piątkowy mecz ze strony polskich fanów cieszy się dużo mniejszym zainteresowaniem. Bilety wciąż czekają w kasach. Są one w cenie: 120, 180, 240 zł, choć najtańszych zostało tylko kilka sztuk. Kompletu na Narodowym raczej nie będzie, bo PZPN musiałby w dzień sprzedać ok. 10 tys. wejściówek. Jak widać zainteresowanie kadrą przed Euro jest mniejsze, niż przed ostatnimi turniejami. Biletów na mecz z Turcją do tej pory sprzedano jeszcze mniej.

Co ciekawe kolejnym krajem, z którym Ukraina zagra towarzysko (w Kiszyniowie), jest Mołdawia, gdzie w czasie inwazji schronienie znalazło ponad 110 tys. Ukraińców. To też czyni Mołdawię jednym z głównych europejskich państw, w których przebywają Ukraińcy.

Ukraina na Euro 2024 trafiła do grupy E. Zmierzy się tam z Rumunią, Słowacja i Belgią.

Polska zagra z w grupie D, z Holandią, Austrią i Francją.